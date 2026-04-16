Gündem Trump'tan dünyayı sarsan ilan! İran'la tarihi nükleer anlaşma kapıda! "Tetiği değil, kalemi ellerine aldılar!"
Trump'tan dünyayı sarsan ilan! İran'la tarihi nükleer anlaşma kapıda! "Tetiği değil, kalemi ellerine aldılar!"

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Trump'tan dünyayı sarsan ilan! İran'la tarihi nükleer anlaşma kapıda! "Tetiği değil, kalemi ellerine aldılar!"

ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas yolculuğu öncesi Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, dünya gündemini kökten değiştirecek müjdeler verdi. İran ile yürütülen diplomatik temaslarda sona gelindiğini belirten Trump, hafta sonu yapılacak görüşmelerle nükleer krizin tarihe gömülebileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerle bu hafta sonu görüşmelere dönebileceklerini belirterek, "İran'la anlaşma yapmaya çok yakınız." dedi.

Başkan Trump, Las Vegas'a giderken Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İran'la görüşmelerin yoğun ve verimli şekilde sürdüğüne işaret ederek, yakın zamanda anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, "İran'la bir anlaşma yapmaya çok yakınız. İran'la bir sonraki doğrudan görüşme bu hafta sonu olabilir. İran'la birçok anlaşma yapıyoruz ve bence yakında çok olumlu gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.

 

İran'daki yeni liderlerle çok iyi anlaştıklarını vurgulayan Trump, Tahran'la yapmayı umdukları anlaşmanın "nükleer silaha sahip olmamayı" da kapsadığını ileri sürdü.

Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması son derece önemli ve onlar da bunu kabul ettiler. İran bunu kabul etti, üstelik çok kesin bir şekilde. Yer altında kalan nükleer kalıntıları bize iade etmeyi de kabul ettiler. Dolayısıyla İran'la pek çok konuda mutabakat sağladık." şeklinde konuştu.

Pakistan'ın bu süreçte ABD ile İran arasında çok önemli bir arabuluculuk rolü oynadığına dikkati çeken Trump, Pakistan yönetimine teşekkür ederek, "Anlaşma İslamabad'da imzalanırsa oraya gidebilirim." dedi.

 

- Anlaşma olmazsa savaş devam eder

İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını birkaç kez yineleyen ABD Başkanı Trump, aynı zamanda Tahran'a yönelik "tehdit" mesajlarına da devam etti.

"Anlaşma olmazsa savaş devam eder." diye konuşan Trump, İranlı yeni liderlerin öncekilerden farklı ve anlaşmaya daha yatkın olduklarını savundu.

- Türkiye ve bölge ülkeleriyle İran temasları

ABD Başkanı Trump, İran gündemini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer bölge liderleriyle ne şekilde görüştüklerine yönelik soruya, "Bölgedeki tüm liderlerle konuşuyoruz, birçok başlığı görüşüyoruz, İran'la bir anlaşma yapmaya yakınız." yanıtını verdi.

- İsrail-Lübnan anlaşmasına Hizbullah da dahil olacak

Öte yandan Trump, İsrail ile Lübnan arasında bu gece yarısı başlaması beklenen 10 günlük geçici ateşkes konusuna da değindi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok iyi birer telefon görüşmesi yaptığını anlatan Trump, "İsrail ile Lübnan (liderleri) gelecek hafta ya da sonraki hafta Beyaz Saray’da bir araya gelecek, bence bir anlaşma yapmaya çok yakınız. Bu anlaşmada Hizbullah ile ilgili konular da ele alınacak." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Hizbullah'ın ateşkesin bir parçası olup olmadığıyla ilgili soruya net bir ifadeyle, "İsrail-Lübnan ateşkes anlaşması Hizbullah'ı da kapsayacak. Onların da anlaşmaya uyacaklarını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Doğru bir zamanda Lübnan'ı ziyaret edeceğini dile getiren ABD Başkanı, bugüne kadar 9 savaşı sona erdirdiğini ve İsrail-Lübnan savaşı ile bu sayının 10 olacağını savundu.

Bütün stoğunu İsrail uğruna körfeze harcadı Cepten yiyen Trump zorda
Dünya

Papa 14. Leo, Trump'a karşı vites yükseltti: Yazıklar olsun! Bir avuç zorba dünyayı harap ediyor
Gündem

Trump'tan dünyaya barış müjdesi! Lübnan ve İsrail arasında ateşkes sağlandı
Gündem

nasıl bir müjde bu

nükleer silaha sahip olmamak israil ve abd için de geçerli mi
