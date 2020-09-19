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Dünya Trump'tan dünya gündemini sarsan çıkış: Projelerimizi çalıp o silahları yaptılar
Dünya

Trump'tan dünya gündemini sarsan çıkış: Projelerimizi çalıp o silahları yaptılar

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Barack Obama döneminde ABD'nin projelerini çalarak kendi hipersonik silahlarını yaptığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 14:18:00 -
Trump'tan dünya gündemini sarsan çıkış: Projelerimizi çalıp o silahları yaptılar

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Bemidji kentinde halka seslenen ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Barack Obama döneminde ABD'nin silah projelerini çaldığını ileri sürdü.

Rusya'nın hipersonik füzeleri olduğunu hatırlatan Trump "Bunlar geleneksel roketlerden beş kat daha hızlı. Bizim bundan çok daha hızlı seyreden bir silahımız var. Ancak Rusya bu bilgiyi Obama döneminde bizden çaldı. Rusya bu bilgiyi aldı ve sonra bu füzeleri geliştirdi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Beyaz Saray'da düzenlenen bir törende konuşan Trump, ABD'nin şu anda mevcut olan diğer füzelerden 17 kat daha hızlı bir "süper muhteşem füze" üzerinde çalıştığını söylemişti.

Füze hakkında detay vermeyen Trump, "İnsanlığın bildiği en güçlü silahı geliştirdik. Umarım bunu kullanmak zorunda kalmayız. Acak şimdiye kadar insanoğlunun geliştirdiği en güçlü silaha sahibiz" demişti.

Öte yandan Trump son günlerde ABD'nin hipersonik silahlar konusunda Rusya ve Çin'in gerisinde kaldığını söyleyerek savunma bütçeleri oluşturmuştu.

 

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