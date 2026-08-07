Trump’tan doğumla vatandaşlık hakkını daraltan iki yeni kararname
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede doğan çocuklara vatandaşlık verilmesine yönelik kısıtlamaların kapsamını genişleten iki başkanlık kararnamesine imza attı. Düzenlemelerden biri doğrudan vatandaşlık hakkından yararlanamayacak grupları artırırken diğeri “doğum turizmi” olarak adlandırılan uygulamayı hedef alıyor.
Trump, Oval Ofis’te düzenlenen törende doğumla vatandaşlık konusunda yönetiminin yeni adımlarını açıkladı.
İmzalanan ilk kararnameyle, ABD’de dünyaya gelmesine rağmen doğumla vatandaşlık hakkından yararlanamayacak kişilerin kapsamı genişletildi. İkinci kararname ise çocuğunun ABD vatandaşı olmasını sağlamak amacıyla geçici vizeyle ülkeye gelenlere yönelik “doğum turizmi” uygulamasının yasaklanmasını öngörüyor.
14’ÜNCÜ EK MADDE YENİDEN TARTIŞMADA
ABD Anayasası’nın 14’üncü ek maddesi, ülkede doğan kişilerin vatandaşlık hakkını güvence altına alıyor. Trump ise mevcut uygulamanın söz konusu anayasal düzenlemenin asıl amacıyla bağdaşmadığını savundu.
Doğumla vatandaşlık hakkının tarihsel olarak kölelerin çocukları için getirildiğini ileri süren Trump, “Bu, kölelerin bebekleri içindi ve şimdi neler oluyor? İnsanlar bu alanda işletmeler kuruyor. Olması gereken bu değildi.” ifadelerini kullandı.
YÜKSEK MAHKEME KARARINI ELEŞTİRDİ
ABD Yüksek Mahkemesinin doğumla vatandaşlık konusundaki son kararlarını “çok talihsiz” olarak nitelendiren Trump, yeni düzenlemeleri mevcut sistemin adaletsiz olduğu gerekçesiyle yaptıklarını söyledi.
Yüksek Mahkeme, haziran ayında doğumla vatandaşlık hakkının anayasal koruma altında bulunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın sürmesi yönünde karar vermişti.
İLK KARARNAME YARGIYA TAŞINMIŞTI
Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde de doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan bir kararname yayımlamıştı.
Söz konusu düzenleme; ülkeye yasa dışı yollarla giren veya geçici vizeyle ABD’de bulunan ebeveynlerin ülkede doğan çocuklarının otomatik olarak vatandaşlık kazanmasını engellemeyi hedefliyordu.