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Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması: Hazır değiliz

ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik hakkında açıklamalarda bulunan Amerika Başkanı Donald Trump “İran’ın anlaşma için hazır olmadığını” söyledi.

14 Haziran 2019 Cuma 06:50
Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması: Hazır değiliz

Başkan Trump, resmi Twitter hesabından Japonya Başbakanı Abe'nin İran  ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması  için Tahran'a yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abe'nin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmek üzere İran'da  bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, "Şahsen, (ABD ile İran  arasında) bir anlaşma yapmayı düşünmek için dahi erken olduğunu hissediyorum. Ne  onlar ne de biz buna hazırız." ifadelerini kullandı.

Trump daha sonra, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yapılan saldırılara ilişkin yaptığı, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara  ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz." açıklamasının yer aldığı videoyu tweet attı.

Abe'nin İran ziyareti ve Umman Körfezi'ndeki saldırılar

Japonya Başbakanı Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması  ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de yaptığı açıklamada, tankerlerin  saldırıya uğramasından endişe duyduklarını ifade ederek, bölge ülkelerine  "istikrarsızlıktan faydalanan çevrelerin oyununa gelmemeleri" uyarısında  bulunmuştu.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya  yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını  duyurmuştu.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, gemilere saldırı haberini aldığı sırada  İran lideri Hamaney ile görüşüyordu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 06:50
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