Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Dağlık Karabağ'da Washington'un aracılık ettiği ateşkesin bozulmasının 'hayal kırıklığı' olduğunu belirtti.

Trump her şeye rağmen sorunun çözülmesine ilişkin iyimserliğini koruduğunu belirtti. Ermenistan, İran sınırında bulunan stratejik bir köyden geri çekildiğini kabul etmişti.

İşgalci rahat durmadı

Washington'ın aracılığı ile geçtiğimiz günlerde Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir ateşkese varıldı ancak işgalci Ermenistan ateşkesin açıklandığı saatten 5 dakika sonra ateşkesi bozdu.