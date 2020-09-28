Trump'tan 'Dağlık Karabağ' açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında artan gerginliğin sorulması üzerine, gelişmelerden haberdar olduğunu ve durumu izlediklerini belirterek, bölgede iyi ilişkilere sahip olduklarını, "Çatışmaları durdurabilecek miyiz? Bakacağız." yorumunda bulundu.
Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine alçakça saldırması sonrası Azeri ordusu harekete geçerek onlarca Ermeni askeri etkisiz hale getirip işgal altındaki bazı yerleri geri almıştı.