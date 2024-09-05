Trump'tan çok konuşulacak seçim vaadi: UFO görüntüsü ve gizli dosyalar...

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, katıldığı bir YouTube programında tanımlanamayan uçan nesne (UFO) görüntülerine ilişkin konuştu.

Euronews'den aktardığı habere göre Trump, seçimleri azanması halinde daha fazla UFO görüntüsü yayınlatacağını söyledi.

Trump, "Pentagon'un, pek çok insanın var olduğunu söylediği (henüz yayınlanmamış) UFO görüntülerini yayınlaması için yapılan çalışmalara yardımcı olacak mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Evet kesinlikle, bunu yapacağım. Bunu yapmayı çok isterim, bunu yapmak zorundayım."

"KENNEDY DOSYASINDA BASKI GÖRDÜM!"

Trump, 1963te suikasta uğrayan eski ABD Başkanı John F Kennedynin ölümüyle ilgili dosyaları yayınlamaması için baskı gördüğünü itiraf etti.

Verdiği söze rağmen neden JFK suikasti dosyalarının tamamını yayınlamadığını açıklayan Trump, "Saygı duyduğum insanlar ricacı oldu." dedi.

Trump, "Bana soranlar CIA personeli değildi ama muhtemelen bu cinayetin arkasında CIA vardı." ifadelerini kullandı.

"ADASINA HİÇ GİTMEDİM AMA BİRÇOK KİŞİ GİTTİ"

Podcast yayıncısı Lex Fridman ile konuşan Trump, "Bunları yapmayı çok isterim. Bunu yapmak zorundayım. Ayrıca Kennedy konusunda bana baskı yapıyorlar. Daha önce çok şey yayınladım ancak insanlar yanıma gelip bunu yapmamam için yalvardılar" dedi.

Jeffrey Epstein hakkında belgeler yayınlamayı planladığını söyleyen eski başkan, "Neyse ki adasına hiç gitmedim. Ama birçok kişi gitti" ifadelerini kullandı.