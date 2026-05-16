Trump'tan Çin ziyareti yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretinin ardından yaptığı ilk açıklamada temaslarını son derece olumlu sözlerle değerlendirdi. Washington’a dönen Trump, gezisinin beklentilerinin ötesinde sonuçlar verdiğini savunarak, ziyaretin hem siyasi hem de ekonomik açıdan çok başarılı geçtiğini ifade etti.

Beyaz Saray’a dönüşü sırasında basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan Trump, Çin ile yapılan görüşmelerden memnun ayrıldığını söyledi. Ziyaret boyunca önemli ticari başlıklarda ilerleme kaydedildiğini belirten ABD Başkanı, bu sürecin iki ülke ilişkileri açısından da dikkat çekici bir aşama olduğunu dile getirdi.

“ÇOK İYİ ANLAŞMALAR YAPTIK”

Trump, Çin’le yürütülen temaslarda özellikle ticaret ve ekonomik iş birliği alanlarında önemli sonuçlar alındığını savundu. Yapılan görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalara varıldığını söyleyen Trump, ziyaretin ekonomik boyutunu öne çıkardı.

ABD Başkanı, Çin’le ilişkilerin iyi durumda olduğunu vurgulayarak, bu temasların iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiği mesajını verdi. Kullandığı ifadeler, Pekin ziyaretini yalnızca diplomatik bir temas değil, aynı zamanda siyasi bir başarı hikayesi olarak sunmak istediğini gösterdi.

ZİYARETİ “TARİHİ” OLARAK TANIMLADI

Trump’ın açıklamalarında en dikkat çekici vurgu, ziyaret için kullandığı “tarihi an” ifadesi oldu. Çin temaslarını sıradan bir diplomatik programın ötesinde gören Trump, gezinin sonuçlarının uzun vadede etkili olacağı görüşünü dile getirdi.

Bu açıklama, Washington ile Pekin arasındaki ilişkinin yalnızca rekabet başlığıyla değil, aynı zamanda karşılıklı çıkar alanları üzerinden de yeniden şekillenebileceği yönündeki mesajları güçlendirdi.

8,5 YIL SONRA GELEN ZİYARET

Trump’ın Çin ziyareti, ABD açısından uzun bir aranın ardından gerçekleşti. ABD’den lider düzeyinde Çin’e yapılan son ziyaret, Trump’ın ilk başkanlık döneminde gerçekleşmişti. Sonraki süreçte Beyaz Saray’dan Pekin’e üst düzey ziyaret yapılmamıştı.

Bu nedenle son temas, yalnızca içerdiği anlaşmalar nedeniyle değil, zamanlaması ve sembolik değeri açısından da dikkat çekici bulundu.

ENERJİ VE TARIM BAŞLIKLARI ÖNE ÇIKTI

Görüşmeler sırasında enerji ve tarım ticareti dahil çeşitli alanlarda anlaşmaların gündeme geldiği ifade edilmişti. Trump’ın dönüş yolunda verdiği mesajlar da, ekonomik iş birliği başlıklarının ziyaretin en güçlü ayağını oluşturduğunu ortaya koydu.

Washington’da şimdi gözler, Trump’ın “harika başarı” olarak tanımladığı bu ziyaretin somut sonuçlarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğine çevrildi.