Trump'tan bir aşı açıklaması daha: O tarihi işaret etti

Son günlerde koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, yeni açıklamalarda bulundu. Trump, Nisan 2021 tarihini işaret ederek, tüm ABD'ye yetecek miktarda aşıya sahip olacaklarını beklediklerini dile getirdi. ABD Başkanı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada 2020 yılının sonuna kadar 100 milyon doz koronavirüs aşısının kullanıma ve dağıtıma hazır olabileceğini söylemişti.

ABD'de salgına karşı aşı geliştirme çalışmalarında hızlı bir ilerleme kaydedildiğini dile getiren Trump, "ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin(FDA) onayladığı bir aşı 24 saat içinde dağıtıma hazır olacak. Ordumuz, çok sayıdaki aşıyı gerekli yerlere ulaştıracak. Bu yıl sonuna kadar en az 100 milyon doz aşıya sahip olacağız. Belki daha fazla olacak. Her ay 100 milyonlarca doz aşı üretilecek ve Nisan ayına kadar her ABD'liye yetecek kadar aşıya sahip olmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.