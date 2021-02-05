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Dünya Trump'tan 'azil' hamlesi
Dünya

Trump'tan 'azil' hamlesi

Eski ABD başkanı Trump'ın azil davasında yemin altında ifade vermeyeceği söylendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 00:03:00 -
Trump'tan 'azil' hamlesi

NBC muhabirinin eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Bruce Castor'a dayandırdığı haberine göre, Trump azil davasında yemin altında ifade vermeyecek.

6 Ocak'ta düzenlediği mitingin ardından destekçilerinin Kongre binasını basması sonrası Demokratlar, Cumhuriyetçi Trump'ın başkanlıktan azledilmesi için çalışmalara başlamıştı.

Senatodaki yargılama sürecinde "savcılık" görevi görecek Demokrat vekiller, Trump'ın avukatlarına resmi bir mektup göndererek eski başkanın "yemin altında" ifade vermesi çağrısı yapmıştı.

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