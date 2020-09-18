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Dünya Trump'tan aşı açıklaması: 2021'e dek...
Dünya

Trump'tan aşı açıklaması: 2021'e dek...

Amerika Başkanı Donald Trump, 2021 yılına kadar ülkede tüm vatandaşlarına yetecek kadar koronavirüs aşısı bulunacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 23:39:00 - 2020-09-18 23:43:39
Trump'tan aşı açıklaması: 2021'e dek...

Çin merkezli koronavirüs tüm dünyada yaşamı durma noktasına getirdi ve birçok ülkeyide ekonomi yönünden zor duruma soktu. Tüm dünyaya örnek olan Türkiye pandemi sürecinde de gücüne güç katmaya devam etti. Dünyadaki ülkelerin örnek aldığı Türkiye yakında zamanda Çin'den getirdiği aşıyı Ankara'da hizmet veren sağlık çalışanı 3 kişi üzerinde denemeye başlamıştı.

Koronavirüs'e dünya artık alışmaya başladı. Birçok kişi artık hayatlarını virüse göre devam ettirmeye başladı. Her geçen gün vakalar artarken son günlerde ülkelerden de aşı açıklamaları gelmeye başladı. Bu aşı açıklamalarını yapan ülkelerin biriside Amerika oldu. Amerika Başkanı Donald Trump bugünkü konuşmasında aşının 2021 senesinde tüm Amerika vatandaşlarına yetecek şekilde aşı stoğunun olacağını belirtti.

Koronavirüs için üretilen aşının bir ay içinde `` yüksek riskli '' Amerikan vatandaşlarına dağıtılabileceğini belirten Başkan Trump, Nisan 2021'e kadar herkesin aşıya erişebilmesi için aşı yaptıracağını duyurdu.

Trump'ın kurmaylarından koronavirüs danışmanı Scott Atlas, yıl sonuna kadar 328 milyonluk bir ülkede 100 milyonun kullanıma hazır olacağını, 2021'in ilk çeyreğinde 700 milyon koronavirüs aşısının satışa sunulacağını söyledi. 

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