Trump’tan ağır suçlama! 'Gemi saldırılarından İran sorumlu'

ABD Başkanı Donald Trump, Fox'da sabah programına katıldı. Trump, Umman Körfezi'nde yaşananları değerlendirdi. İki petrol tankerine yönelik saldırıdan doğrudan İran'ın sorumlu olduğunu belirtti.

Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı'nı kast ederek 'Oman Strait' ifadesini kullandı ve "Umman Boğazı kapanmayak, kapansa bile bu uzun sürmeyecek" dedi.

Hürmüz Boğazı, İran-ABD gerilimde önemli noktalardan biri. ABD'nin İran'a yaptırımlarını artırması sonrasında Boğaz gündeme gelmiş ve İran tarafından "Kapatırız" açıklamaları yapılmıştı. Trump'ın bu açıklamasının üstü kapalı bir tehdit olduğu değerlendiriliyor

ABD İran'ı suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Perşembe günü Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD yönetiminin değerlendirmesi, Umman Körfezi'nde bugün gerçekleşen saldırılardan İran'ın sorumlu olduğu yönünde" ifadelerini kullanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı, "Değerlendirmemiz; eldeki istihbarat, kullanılan silahlar, bu operasyonu gerçekleştirebilmek için gerekli olan uzmanlık düzeyi ve İran tarafından gemi nakliyatını hedef alan son saldırılara dayanıyor" demişti.

Görüntüler yayınlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da gece saatlerinde İran Devrim Muhafızlarının patlama yaşanan tankere yaklaşarak tankerden patlamamış bir mayını aldığı ve uzaklaştığını iddia ettiği görüntüler yayınladı.

ABD'nin CNN aracılığıyla yayınladığı bu görüntüler konuşulurken, "Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada'dan bir açıklama geldi.

"Mürettebat uçan cisimler görmüş"

Katada, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürdü.

Mürettebatın gördüğü uçan cisimlerin mermi olabileceğini belirten Katada, saldırının mayın ya da torpido ateşinden kaynaklandığını sanmadığını çünkü hasarın gövdenin su yüzeyinde kalan kısmında olduğunu ifade etti.

Katada, ABD'nin tankerlere mayınla saldırı düzenlendiğine ilişkin iddialarıyla ilgili de "Yanlış." ifadesini kullandı.

Tankerin ilk darbeyi makine dairesinin yakınına aldığını ifade eden Katada, ardından gelen ikinci darbenin geminin sağ ön tarafında hasara yol açtığını bildirdi.

İran reddetti

İran Dışişleri bakanı Cevad Zarif, bu sabah Twitter'da yaptığı paylaşımda "ABD gerçekçi veya ikinci derecede bir kanıtın zerresi olmadan İran'a karşı bir suçlama yapmak için acele etti" ifadelerini kullandı ve ABD'nin uyguladığı yaptırımlara istinaden ABD'nin "İran'a karşı ekonomik terörizminin üstünü örtmeye çalıştığını" söyledi.

Saldırıların failleri olarak "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i işaret eden Zarif, "ABD'nin (saldırıların hemen ardından) gerçekçi veya dolaylı kanıtlar sunmadan İran'a karşı iddialarda bulunması, B Takımı'nın İran'a karşı Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun diplomatik çabalarını da hedef alan sabotaj diplomasisine geçtiğini açıkça ortaya koyuyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı, diğer mesajında da bu tür sabotajlara karşı daha önce uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak, "Geleceği gördüğüm için değil B Takımı'nın geçmişini bildiğim için uyardım" ifadesini kullandı.

"Biz mürettebatı kurtardık"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi ise yaptığı açıklamada ABD'nin iddialarının "temelsiz" olduğunu ifade etti. Musavi İran'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinden sorumlu olduğunu, imdat çağrısı yapan gemilere yardım için bölgeye gittiğini ve mürettebatı kurtardığını söyledi.

Körfez'de neler yaşandı?

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri dün saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanması'na yardım çağrısında bulunmuştu.

Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous" adlı petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.