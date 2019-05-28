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Trump’tan Abe’ye F-35 teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıl ülkesinden 105 adet F35 savaş uçağı almaya hazırlanan Japonya Başbakanı Shinzo Abe’ye, aynı zamanda ABD’nin güvenliğini de artıracak bu adım için teşekkür etti.

28 Mayıs 2019 Salı 10:03
Trump’tan Abe’ye F-35 teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıl ülkesinden 105 adet F35 savaş uçağı almaya hazırlanan Japonya Başbakanı Shinzo Abe’ye, aynı zamanda ABD’nin güvenliğini de artıracak bu adım için teşekkür etti.


ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük Japonya ziyaretinin son gününde Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile birlikte, Tokyo yakınlarında bulunan Japonya’nın uçak gemisine dönüştürmeyi planladığı Kaga adlı savaş gemisini ziyaret etti. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait olan ve uçak gemisine dönüştürülmesi ile birlikte, ABD’den alınacak F35 tipi savaş uçaklarını taşıma kapasitesine sahip olacak gemiyi ziyaretleri sırasında, iki lider ittifak vurgusu yaptı.


Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait üste yaptığı konuşmada bölgedeki Japonya-ABD ittifakının önemine vurgu yaptı. Abe, “Bölgede barış ve refahın temel taşı olarak özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi oluşturmalıyız. Burada toplanarak, hepimizin böyle bir görevi yerine getirmek için sürekli bir kararlılık gösterdiğine inanıyorum" diye konuştu.


ABD Başkanı Donald Trump ise Japonya’nın ülkesinden 105 yeni nesil F35 tipi savaş uçağı alma kararına dikkat çekti. Başbakan Shinzo Abe için "arkadaşım" ifadesini kullanan Trump, "Olağanüstü biri olan başbakanınıza, Japonya’nın aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin güvenliğini de artıran, savunma yeteneklerini geliştirmeye dair kararı için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Japonya savunma harcamasını artıracak


Bölgesindeki güvenlik tehditlerine karşı önümüzdeki birkaç yıl içinde savunma harcamalarını artırmayı planlayan Japonya’nın, bu planın büyük kısmını ABD üretimi ekipmanlarla hayata geçireceği belirtiliyor. Bu nedenle, Abe ve Trump’un dayanışma mesajlarının, önümüzdeki süreçte ABD-Japonya ilişkilerinin şekillenmesinde önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 10:03
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