0553 313 94 23

Trump'tan ABD'yi bir kez daha karıştıracak istek!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'ye sunacağı 2020 bütçesinde, ABD-Meksika sınırına örmeyi planladığı duvar ve diğer masraflar için 8,6 milyar dolar ödenek isteyeceği iddia edildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 01:26
Trump'tan ABD'yi bir kez daha karıştıracak istek!

ABD medyasında yer alan ve Trump yönetimine yakın bazı yetkililerin  kaynak gösterildiği haberde, Trump'ın hafta içinde sınır güvenliği kapsamında  Kongre'ye yeni bir teklif yapacağı belirtildi.

Habere göre, Trump'ın, 8,6 milyar dolarlık ödeneğin 5 milyar dolarını  duvar inşası için İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinden, 3,6 milyar dolarını ise  sınıra kurulması planlanan askeri yapılar için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)  bütçesinden almayı planladığı ileri sürüldü.

Ayrıca, bütçe teklifi içinde sınır güvenliğine takviye olarak 2 bin  800 güvenlik görevlisi ve göçmenlik işlerini hızlandırmak için 100 göçmenlik  hakiminin istihdam edilmesinin de yer aldığı belirtildi.

İddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi  Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Demokrat azınlık lideri Charles Schumer, söz  konusu bütçe teklifinin mantıklı olmadığını kaydetti.

Açıklamada, "Başkan Trump, Meksika tarafından ödeneceğini söylediği  pahalı ve etkisiz duvar için hükümeti kapatarak,  milyonlarca Amerikalıya acı  çektirdi ve büyük bir kaosa sebep oldu. Kongre, duvarı finanse etmeyi reddedince  yenilgiyi kabul edip, hükümeti yeniden açmak zorunda kaldı. Bunu tekrar denerse  aynı şey tekrarlanacak. Umarız dersini almıştır." ifadeleri yer aldı.

Trump'ın isteyeceği rakamın, Kongre'nin son 2 yılda sınır projeleri  için ayırdığı bütçenin 6 katı olması dikkat çekti. Söz konusu 2020 bütçesinin ise  1 Ekim'den önce Kongre'den geçmesi gerekiyor aksi durumda hükümetin yeniden  kapanması gündeme gelecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 01:26
  1. duvar
  2. bütçe
  3. trump
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı
    1. Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı
    2. Bolu’da, ahır ve 2 katlı ahşap ev alev..
    3. Trump'tan ABD'yi bir kez daha..
    4. Kahvehanede çay içerken sopalı..
    5. Ezana hakarete tepki gösteren gruba..
    6. ABD'li senatör cahilliğiyle rezil..
    7. Beşiktaş’ta otomobil yayalara çarptı;..
    8. Çin'den gelen ucuz ürünler için vergi..
    9. Real Madrid deplasmanda kazandı
    10. Bafra’da kaza: 3 yaralı
    11. Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den..
    12. Suudi Arabistan ve AB arasında terörle..
    13. Bakan Soylu: "Biz kimsenin enayisi..
    14. Beyninde ödem oluşan hasta, ambulans..
    15. Adıyaman'da trafo yangını
    16. Trump'tan sınır güvenliği için 8,6..
    17. İsmet Yıldırım: "Türkiye’nin bölünmez..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 11 MART 2019
    20. Mecidiyeköy’de lüks cip alev alev yandı
    21. Bıçakladığı şahıs sokak ortasında..
    22. Bakan Soylu açıkladı: 15 bin polis..
    23. "PKK ile iltisaklıları listelerine..
    24. Ramallah Türk Kültür Merkezi'nde..
    25. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal..
    26. Aras, Bodrum’a 1 milyar 400 milyon..
    27. Tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı
    28. Cumhur İttifakı Elbistan adayı Mehmet..
    29. Fransa'da Buteflika karşıtı gösteri
    30. Milli güreşçilerden Sırbistan'da 18..
    Türkiye Aile Meclisi uyarıyor: İstanbul Sözleşmesi ile toplumumuz uçuruma doğru sürükleniyor
    Türkiye Aile Meclisi uyarıyor: İstanbul Sözleşmesi ile toplumumuz uçuruma doğru sürükleniyor
    6284 en çok kadınları mağdur ediyor
    6284 en çok kadınları mağdur ediyor
    Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Anlaşma, planlandığı gibi yerine getiriliyor"
    Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Anlaşma, planlandığı gibi yerine getiriliyor"
    İstanbul'da kaldırıma bırakılan EYP patladı
    İstanbul'da kaldırıma bırakılan EYP patladı
    Almanya'dan Venezuela açıklaması: Biz hazırız
    Almanya'dan Venezuela açıklaması: Biz hazırız

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi: Sabah akşam Atatürk'ü sömüren tipler var
    Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi: Sabah akşam Atatürk'ü sömüren tipler var
    3 bin kişilik aşiret HDP'den AK Parti'ye geçti
    3 bin kişilik aşiret HDP'den AK Parti'ye geçti