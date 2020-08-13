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Dünya

Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması halinde Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden alacağı iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 01:18:00 - 2020-08-13 01:29:41
Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek

ABD merkezli medya kuruluşu Blomberg'de yer alan haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper ile iyi anlaşamadığını belirterek, George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından çıkan olaylara karşı ABD ordusuna ait bazı birliklerin sivil halka karşı kullanımı konusunda Esper'in karşı tavır almasının etkili olduğu söyleniyor.

Bu nedenle Trump'ın 3 Kasım sonrası Başkanlık yarışını kazarsa Esper'i görevden alacağı söyleniyor.

Haberlere ilişkin açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, "Şimdilik bir görev değişikliği yok." diyerek haberleri yalanladı.

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