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Dünya Trump'la ilgili flaş iddia: Seçim sonuçları netleşirse...
Dünya

Trump'la ilgili flaş iddia: Seçim sonuçları netleşirse...

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarına, seçim sonuçlarının netleşmesi durumunda Fox News'e rakip olacak bir dijital medya şirketi kurmak istediğini söylediği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:59:00 -
Trump'la ilgili flaş iddia: Seçim sonuçları netleşirse...

ABD'de başkanlık seçimlerinden sonra Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ile Cumhuriyetçi çizgiye yakın olarak bilinen televizyon kanalı Fox News arasında başlayan tartışma büyüyor.

Başkanlık seçimlerinden önce Trump'a en çok destek veren yayın kuruluşlarından biri olan Fox News'le Trump'ın arası, kanalın Arizona eyaletindeki seçimlerin kazananının Joe Biden olduğunu duyurması ve seçimlerin ardından Trump'ın "hile" iddialarını gündeme taşımamasından sonra açıldı.

Trump, son olarak bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Fox News'in gün içi reytingleri çöktü. Hafta sonu gün içi reytingleri daha beter. Bunu görmek üzüntü verici ama kendilerini buraya getiren, başarılı kılan şeyin ne olduğunu unuttular. Altın yumurtlayan tavuğun yorulacağını unuttular. 2020 ile 2016 seçimleri arasındaki en büyük fark, Fox News'in duruşudur." ifadelerini kullandı.

'Trump, Fox'a rakip kanal kuracak' iddiası

Diğer yandan, Trump'ın seçimleri kaybettiğinin netleşmesi durumunda Fox News'e rakip olacak dijital bir kanal kuracağı ileri sürüldü.

Axios haber sitesinin güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yakın danışmanlarına, seçim sonuçlarının netleşmesi halinde Fox News'e rakip olacak bir dijital medya şirketi kurmak istediğini söyledi.

Fox News'in Arizona'da Biden'ın zaferini duyurmak için acele ettiğini ileri süren Trump, Fox News'in karşısına bir kanal ile çıkmaya hazırlanıyor.

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