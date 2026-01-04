Trump'ın "Yeni Venezuela" planı deşifre oldu! ABD Savunma Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama

  • İSTANBUL
Son Haberler

Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Venezuela’da Maduro’nun bir gece operasyonuyla devrilmesinin ardından, ülkenin nasıl yönetileceğine dair en somut ve sert açıklama ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’ten geldi. Hegseth, 2026’nın bu ilk günlerinde yaptığı değerlendirmede, Venezuela’nın geleceği üzerinde tek hakimin Donald Trump olacağını açıkça ilan etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Nicolas Maduro sonrası Venezuela’nın geleceğinde ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumunun belirleyici olacağını belirterek, "Şartları Başkan Trump belirler. Nihai olarak bunun hangi aşamalardan geçeceğine de o karar verir. Ancak bu; uyuşturucu akışının durması, bizden alınan petrolün nihayetinde geri verilmesi ve suçluların ABD’ye gönderilmemesi anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, CBS televizyonuna verdiği röportajda Venezuela’ya gerçekleştirilen saldırılar ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülkeden çıkarılarak ABD’ye getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın "Ülke yönetiminde uygun bir geçiş sağlanana kadar Venezuela’da kalacağız" sözleri hatırlatılan Hegseth, "Bundan sonra ne olacak, bu ne demek?" sorusuna, "Bu, şartları bizim belirlememiz anlamına geliyor. Şartları Başkan Trump belirler. Nihai olarak bunun hangi aşamalardan geçeceğine de o karar verir. Ancak bu; uyuşturucu akışının durması, bizden alınan petrolün nihayetinde geri verilmesi ve suçluların ABD’ye gönderilmemesi anlamına geliyor" yanıtını verdi.

"Uzaması halinde Kongre’yi sürece dahil edeceğiz"

Venezuela’yı istikrara kavuşturmaya yönelik tam ölçekli bir müdahale için ABD Kongresi’nin onayını isteyip istemeyecekleri sorusunu da yanıtlayan Hegseth, Maduro’nun yakalanmasını bir kolluk kuvveti operasyonu olarak nitelendirdi. Bu operasyon için Kongre onayı gerekmediğini, ancak daha geniş çaplı bir operasyon halinde gerekli adımların atılacağını vurgulayan Hegseth, "Bu bir kolluk kuvveti operasyonuydu. Savunma Bakanlığı (Savaş Bakanlığı) Adalet Bakanlığı’nı destekleyerek, nihayetinde adalete hesap vermesi gereken bir suçluyu ülkeden çıkarıyordu. Ve (Dışişleri Bakanı) Marco Rubio bunun Kongre’ye önceden bildirilecek bir şey olmadığını açıkça belirtti. Ancak, bu durumun daha da uzaması halinde elbette Kongre’yi sürece dahil edeceğiz" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tug

ABD nin ,15 temmuz da , PKK& daeş gibi orijini ABD olan fetö yü kullanarak , Erdoğan ı Marmaris'te hazır ettiği uçakla kaçırmaya çalışmıştı, ama önce Allah ın , sonra onlara direnip şehit olan polislerin , ve milletin sokaklara çıkması sayesinde ,haydut terörist ABD başarısız olmuştu. Bugün Venezuela da, maduro ya yapılan da aynıdır, ne yazık ki terörist haydut bu defa , Venezuela içindeki hainler sayesinde başarılı oldu.
