  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Trump’ın uykusunu kaçıran anket
Gündem

Trump’ın uykusunu kaçıran anket

Yeniakit Publisher
2024-08-01 17:01:00 -
Trump’ın uykusunu kaçıran anket

ABD’de başkan adayı Donald Trump ile muhtemel aday Kamala Harris arasındaki oy farkı kapandı.

The Cook Political Report isimli anket şirketi, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine ilişkin son 60 günde yapılmış 15 anketin sonuçlarını derledi.

Buna göre, ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilmeden önce Trump ile arasında rakibi lehine ortalama 2,7 puan farkı bulunuyordu.

Ancak Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve Harris'in muhtemel aday olarak ön plana çıkmasının ardından Demokratların oy oranı yüzde 44,7'den yüzde 46,2'ye çıktı.

Böylece yüzde 47,5 oy alan Trump ile Harris arasındaki puan farkı 1,3'e düştü.

Kadınların çoğunluğu Harris'i, erkeklerin çoğunluğu ise Trump'ı tercih ederken, siyahi Amerikalıların yüzde 72,4'ü Harris'e, yüzde 19,3'ü Trump'a oy vermeyi düşünüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trump, suikast girişimine uğradığı Pensilvanya'da yeniden miting düzenleyecek
Trump, suikast girişimine uğradığı Pensilvanya'da yeniden miting düzenleyecek

Dünya

Trump, suikast girişimine uğradığı Pensilvanya'da yeniden miting düzenleyecek

Şeytan kulağına kurşun! Trump bir laf etti Bitcoin battı!
Şeytan kulağına kurşun! Trump bir laf etti Bitcoin battı!

Gündem

Şeytan kulağına kurşun! Trump bir laf etti Bitcoin battı!

Trump, FBI'a ifade verecek
Trump, FBI'a ifade verecek

Dünya

Trump, FBI'a ifade verecek

Trump'a suikast girişiminde sıcak gelişme! Taşlar yerinden oynayacak
Trump'a suikast girişiminde sıcak gelişme! Taşlar yerinden oynayacak

Dünya

Trump'a suikast girişiminde sıcak gelişme! Taşlar yerinden oynayacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23