Trump'ın takip ettiği dava Türkiye'de başladı! FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına başlanıldı. Duruşmayı ABD Başkanı Donald Trump'ın da yetkililer aracılığıyla takip ettiği öğrenildi.

FETÖ soruşturması kapsamında 2017 yılında tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz hakim karşısına çıktı. Sanık Topuz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma salonuna 'ağlayarak' geldi. FETÖ soruşturması kapsamında 2017 yılında tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz hakim karşısına çıktı. ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davies ve ABD Büyükelçi Yardımcısı Jeffrey Hovenier da duruşmayı izlemek için adliyeye geldi. Salona girerken ağladı Sanık Metin Topuz'un duruşma salonuna alınırken ağladığı görüldü. Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor 4 Ekim 2017 tarihinde tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianamede, “Siyasi ve askeri casusluk”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “gizliliği ihlal” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

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