  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suriyelileri hedef alan faşistlerin maskesi yine düştü! Hem ÖSYM’de derece yaptı hem tercih yapamıyor

Rezalet! Gazze'de katliam yapan İsrail askeri, Türkiye'de tatil yapıyor!

İran'ın eski istihbarat bakanından dehşete düşüren Mossad çıkışı: Herkes canından endişe etmeli

HÜDA PAR'dan TBMM'ye Halid Meşal çağrısı!

Yüksek Askeri Şura Toplantısı kararları açıklandı! 23 general, 77 albay...

Merkez Bankası'ndan yeni TL kararı!

Köpeğine işkence eden şahsın görüntüsüne tepki yağdı! Hayvanseverler nerede?

Kastamonu’da vahşet! Polisi şehit etti annesini rehin aldı

Ne Ruslar ne Araplar! İspanya'yı bırakıp Türkiye'ye gelme kararı aldılar, milyonlarca insan yola çıktı

Haniye suikastının ardından Papa’dan flaş sözler!
Dünya Trump'ın "sus payı" davasında yeni gelişme
Dünya

Trump'ın "sus payı" davasında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2024-08-02 01:41:00 -
Trump'ın "sus payı" davasında yeni gelişme

New York Eyalet Temyiz Mahkemesi, Cumhuriyetçi Parti'nin ABD 2024 başkanlık seçimlerindeki adayı Donald Trump'ın, suçlu bulunduğu "sus payı" davası kapsamındaki konuşma yasağı kararına itirazına olumsuz yanıt verdi.

Mahkemenin beş yargıçtan oluşan heyeti tarafından yapılan açıklamada, Yargıç Juan Merchan'ın Trump'a verdiği konuşma yasağının mahkeme sonuçlana kadar devam etmesi gerektiği yönündeki kararının doğru bulunduğu belirtildi.

Temyiz Mahkemesinin kararında, Merchan'ın "dilekçe sahibinin (Trump'ın) ABD Anayasası'nın Birinci Maddesi'nde yer alan hakları ile ceza davalarında adaletin doğru uygulanmasını sağlamada mahkemenin tarihi kararlığı ve ilgili kişilerin tehdit, sindirme, taciz ve zarardan uzak olma hakkını uygun şekilde tarttığı" teyit edildi.

Mahkeme heyeti ayrıca, Bölge Savcısı Alvin Bragg'in, "Bölge Savcılığı personelinin aldığı tehditlerin önemli ve yakın bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini" gösteren deliller sunduğunu belirtti.

Kararda, "Temel ceza davası devam ettiği için, Yargıç Merchan, dar kapsamlı korumaları sürdürmek suretiyle yargı yetkisini aşacak bir harekette bulunmamıştır." ifadesi yer aldı.

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, Merchan'ın emrinin "açıkça Amerikan karşıtı" olduğunu savunurken, Trump'ın bu yasak kararına "güçlü bir şekilde karşı çıkmaya devam ettiğini" kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TRUMP'IN SUS PAYI DAVASI

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump'ın 15 Nisan'da New York'ta yargılanmasına başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Trump'ın cezasının belirleneceği duruşma 11 Temmuz tarihine bırakılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi de dün, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla, eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti. 

Anneannesini katletmişti! Abdüllatif Şener'in oğlu hakkında flaş karar
Anneannesini katletmişti! Abdüllatif Şener'in oğlu hakkında flaş karar

Gündem

Anneannesini katletmişti! Abdüllatif Şener'in oğlu hakkında flaş karar

Rehin aldığı anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'den oğlu hakkında açıklama
Rehin aldığı anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'den oğlu hakkında açıklama

Gündem

Rehin aldığı anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'den oğlu hakkında açıklama

İran Meclis Başkanı'ndan Haniye'ye suikast açıklaması! ABD'yi işaret etti
İran Meclis Başkanı'ndan Haniye'ye suikast açıklaması! ABD'yi işaret etti

Gündem

İran Meclis Başkanı'ndan Haniye'ye suikast açıklaması! ABD'yi işaret etti

S-400 füzeleri alınacak! Haydi ABD yaptırım uygula
S-400 füzeleri alınacak! Haydi ABD yaptırım uygula

Teknoloji

S-400 füzeleri alınacak! Haydi ABD yaptırım uygula

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23