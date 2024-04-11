Trump'ın serveti eriyor!

Eski ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya şirketinin değerinin çakılması sonrası “dünyanın en zengin 500 insanı” listesinden düştü.

Yaklaşan seçim öncesi Cumhuriyetçi Parti'de adaylık mücadelesi veren ve mahkemelerle başı dertten kurtulmayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti de eriyor.

Euronews'in haberine göre; Trump sosyal medya şirketinin değerinin çakılması sonrası "dünyanın en zengin 500 insanı" listesinden düştü.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne girmesi için gereken 5,8 milyar doların altına düşen Trump'ın toplam serveti, Forbes'un zenginler listesine göre de 4,8 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Dünya sıralamasında 659'uncu olan Donald Trump, birkaç gün önce Bloomberg endeksinde ilk 300'de yer alıyordu.

Trump 175 milyon dolarlık teminatı yatırdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York’taki Temyiz Mahkemesi’nde emlak sektöründe dolandırıcılık yapmakla yargılandığı davada 175 milyon dolar teminat ödeyerek, mal varlığına el konulmasını önledi.

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New York Temyiz Mahkemesi geçen ay, Trump’tan istenen 454 milyon dolarlık para cezasının 175 milyon dolara indirilmesi talebini kabul etmiş ve eski başkana bu parayı yatırması için 10 gün süre tanımıştı.

Trump, indirim kararı alınmaması durumunda, banka hesaplarındaki parası ve bazı önemli taşınmaz mülkleri üzerindeki kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olacaktı.