  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden'a Türkiye düşmanı yardımcı

Donald Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden, seçilmesi durumunda Kamala Harris'i yardımcısı yapacağını açıkladı. ABD'nin ilk kadın, siyah ve Asya kökenli başkan yardımcısı olacak Harris, Türkiye düşmanlığıyla tanınıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:50:00 -
Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden'a Türkiye düşmanı yardımcı

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala Demokratların Başkan Adayı Joe Biden Kaliforniya’dan senatör olarak seçilmiş Kamala Harris’in başkan yardımcısı adayı yapacağını duyurdu.

Senatörlükten önce California Eyalet Savcılığı görevini de gerçekleştirmiş olan Harris, Hintli ve Jamaikalı bir ailenin çocuğu.

Harris ile ABD tarihinde dördüncü defa büyük partilerden biri tarafından bir kadın aday gösterilirken aynı zamanda ilk siyahi ve Asyalı kadın aday olarak da göze çarpıyor. Biden’ın başkan yardımcısı olarak seçtiği Harris, kongrede Türkiye düşmanlığıyla tanınan bir isim. Harris, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını eleştiren ve 1915 olaylarını "soykırım olarak tanıyan tasarıyı" imzalamasıyla biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kaktus Sydney

Tipik bir siyonist gavur!
  • Yanıtla
Melih Gökçek'ten sosyal medyayı sallayan paylaşım: Kim bu hanımefendi?
Gündem

Melih Gökçek'ten sosyal medyayı sallayan paylaşım: Kim bu hanımefendi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından paylaşım büyük beğeni aldı.
Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye'den yana bir tavır almazlarsa NATO gemileri tabuta girer
Gündem

Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye'den yana bir tavır almazlarsa NATO gemileri tabuta girer

Yuanistan ve Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, iki ülke arasındaki çatışmanı..
TOGG'dan yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama
Ekonomi

TOGG'dan yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama

Türkiye'nin ilk yerli otomobiliyle ilgili olarak internet ortamında dolaşan fiyat iddiasına, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ceva..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı