Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden'a Türkiye düşmanı yardımcı

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala Demokratların Başkan Adayı Joe Biden Kaliforniya’dan senatör olarak seçilmiş Kamala Harris’in başkan yardımcısı adayı yapacağını duyurdu.

Senatörlükten önce California Eyalet Savcılığı görevini de gerçekleştirmiş olan Harris, Hintli ve Jamaikalı bir ailenin çocuğu.

Harris ile ABD tarihinde dördüncü defa büyük partilerden biri tarafından bir kadın aday gösterilirken aynı zamanda ilk siyahi ve Asyalı kadın aday olarak da göze çarpıyor. Biden’ın başkan yardımcısı olarak seçtiği Harris, kongrede Türkiye düşmanlığıyla tanınan bir isim. Harris, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını eleştiren ve 1915 olaylarını "soykırım olarak tanıyan tasarıyı" imzalamasıyla biliniyor.