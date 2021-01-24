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Dünya Trump'ın Savunma Bakanından ülkeyi karıştıracak F-35 itirafı!
Dünya

Trump'ın Savunma Bakanından ülkeyi karıştıracak F-35 itirafı!

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı Miller'ın Türkiye'ye satışı durdurulan F-35 savaş uçakları ile ilgili yaptığı itiraf bomba etkisi yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 10:09:00 -
Trump'ın Savunma Bakanından ülkeyi karıştıracak F-35 itirafı!

Savaş teknolojileri alanındaki haberleriyle dikkat çeken Amerikan ‘Popular Mechanics’in aktardığına göre, eski bir Amerikan Özel Kuvvetler personeli de olan Christopher C. Miller, bir konuşmasında F-35 savaş jetlerini yerden yere vurdu. Amerikan Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı bir basın toplantısının deşifresine göre, Savunma Bakanı olduğu süreçte Miller, F-35 programına ilişkin bir gazetecinin sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Yanıtında Miller şu ifadelere yer verdi:

‘Bir canavar yarattık’

“Görevi bırakmak için sabırsızlanıyorum. Ancak bir tarafım da satın alma ve deneme süreçlerinde yer almayı, sorunlarla ilgili konuşmayı seviyordu. F-35’e bakalım. Dün bir yarbayla konuşuyorduk. Dedim ki, ‘Ne uçuruyorsunuz?’. Dedi ki, ‘F-35.’ Ben de, ‘Yani bir ... parçası’ dedim. O da güldü. Sonra dedim ki, ‘Ciddiyim, bana biraz şundan bahsetsene.’ Kendisi bir F-16’cıydı ve F-35 için, ‘Bu kapasiteye bu kadar yatırım yapmazdım. Bunu asla kullanmamalıyız. Bundan vazgeçmek zorundayız. Bu 5’inci nesil. Ancak biz 6’ncı nesil silahlara yatırım yapmak zorundayız’ diye konuştu. Ben de, ‘Bir canavar yarattık’ diye düşündüm.”

Frankensteın’a benzetti

Konuşmasında Miller, 5’inci nesil F-35’lere 10 milyarlarca dolar yatırım yapılmasını eleştirdi. F-35’leri Frankenstein’a benzeten Miller, “İnsanoğlunun iyi niyetle yarattığı ancak sonunda durdurulamaz ve ruhsuz bir yüke dönüşen bir icat” dedi. 9 Kasım 2020’de göreve gelen Miller, 20 Ocak 2021’deki son gününe kadar kısa bir süre görevde kaldı. Popular Mechanics, Miller’ın son görev gününde yayınladığı haberi, “Miller artık F-35’ler hakkında endişelenmek zorunda değil çünkü artık görevini Biden yönetimine devrettiği için rahat” sözleriyle sonlandırdı. F-35 savaş jetlerinin teknik aksaklıklarına ilişkin haberler daha önce de gündeme gelmişti.

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle, Trump yönetimi tarafından F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılmıştı.

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