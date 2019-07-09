Trump'ın rakibi pes etti! Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olan California Temsilcisi Eric Swalwell, yarıştan çekildi.

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olan California Temsilcisi Eric Swalwell, yarıştan çekildiğini açıkladı. Swalwell, California'daki kampanya ofisinde yaptığı açıklamada, adaylığının ilgi çekmediğini belirterek, başkanlık yarışından çekildiğini söyledi.

Kampanya sürecinde birçok yaşam öyküsünün kendisine dokunduğunu ve yeni perspektifler kazandırdığını dile getiren Swalwell, bundan sonra çalışmalarını ABD Temsilciler Meclisi'ne yeniden girebilmek ve diğer Demokratlara destek olmak için sürdüreceğini kaydetti. Demokratlarda Biden önde ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Swalwell haricinde 23 aday adayı yarışıyor. Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını, kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürürken Vermont Senatörü Bernie Sanders, onu yakından takip ediyor. ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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