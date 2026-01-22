  • İSTANBUL
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'tan, Hakan Fidan ve ibrahim Kalın'a teşekkür

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına katkıları dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'a teşekkür etti.

Steve Witkoff, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Gazze için Barış Kurulu Şartı'nın imza töreninde konuştu.

Dünyanın "imkansız" ve "ulaşılamaz" olarak nitelendirdiği bir görevin ardından konuşma yapmaktan gurur duyduğunu ifade eden Witkoff, "Gazze'de barış anlaşmasına varmayı başardık." dedi.

Witkoff, çalışmalarıyla Gazze'ye ve Barış Kurulu'nun faaliyet göstereceği diğer bölgelere umut getirdiklerini ifade ederek, Trump'a bu görevde yer almasına vesile olduğu için teşekkür etti.

Salonda bulunanlara da ateşkes anlaşmasına katkıları dolayısıyla şükranlarını sunan Witkoff, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'a teşekkürlerini iletti.

Witkoff ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi'ye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'ye ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da teşekkür etti.

Barış Kurulu üyelerine de aylardır harcadıkları emekleri için minnettar olduğunu ifade eden Witkoff, ABD hükümetinden diğer isimlerin de ateşkes çabalarına katkılarına atıfta bulundu.

