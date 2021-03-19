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Dünya Trump'ın oğlu ABD Başkanı Biden'la dalga geçti
Dünya

Trump'ın oğlu ABD Başkanı Biden'la dalga geçti

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın oğlu, uçağın merdivenlerinde 3 kez düşen ABD Başkanı Joe Biden'ın videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 22:15:00 -

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın oğlu, sosyal medya hesbaından 78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın düşme videosunu paylaştı.

Joe Biden uçağa binerken 3 kez düştü

78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine yapacağı seyahat öncesi uçağa binerken 3 kez merdivenlerden düştü.

Sosyal medyada kısa sürede yüz binlerce kişinin paylaştığı videoya bir yorum da Donald Trump'ın oğlundan geldi.

Biden'la dalga geçti

Oğul Trump, babasının 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde yarıştığı Joe Biden'ın düşmesiyle dalga geçti.

Trump'ın oğlundan Biden paylaşımı

Jr.Trump, attığı tweetinde "Basının Trump'a bir kez dokunduğu için vurduğunu hatırlıyorum. Biden defalarca düşüyor ama eminim o sağlığın resmidir. Tüm düşmanlarımızın aynı anda saldırmasına ve onunla alay etmesine şaşmamalı." ifadelerini kullanarak Biden ile dalga geçti.

 

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Yorumlar

deniz

AŞK OLSUN BİDEN NE GÜLDÜRDÜN DÜŞE KALKA DÜNYAYA KAFA TUTUYORSUN 
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