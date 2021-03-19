Trump'ın oğlu ABD Başkanı Biden'la dalga geçti
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın oğlu, uçağın merdivenlerinde 3 kez düşen ABD Başkanı Joe Biden'ın videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak dalga geçti.
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın oğlu, sosyal medya hesbaından 78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın düşme videosunu paylaştı.
Joe Biden uçağa binerken 3 kez düştü
78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine yapacağı seyahat öncesi uçağa binerken 3 kez merdivenlerden düştü.
Sosyal medyada kısa sürede yüz binlerce kişinin paylaştığı videoya bir yorum da Donald Trump'ın oğlundan geldi.
Biden'la dalga geçti
Oğul Trump, babasının 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde yarıştığı Joe Biden'ın düşmesiyle dalga geçti.
Trump'ın oğlundan Biden paylaşımı
Jr.Trump, attığı tweetinde "Basının Trump'a bir kez dokunduğu için vurduğunu hatırlıyorum. Biden defalarca düşüyor ama eminim o sağlığın resmidir. Tüm düşmanlarımızın aynı anda saldırmasına ve onunla alay etmesine şaşmamalı." ifadelerini kullanarak Biden ile dalga geçti.