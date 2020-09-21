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Dünya Trump'ın "Obama'dan silah projelerimizi çaldılar" iddasına Rusya'dan olay cevap
Dünya

Trump'ın "Obama'dan silah projelerimizi çaldılar" iddasına Rusya'dan olay cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya'nın Obama döneminde ABD silah projelerini çalıp kendi hipersonik füzelerini geliştirdiği" yönündeki iddiasına Rusya'dan yalanlama geldi. Trump'ı ti'ye alan Rus mühendis Gerbert Yefremov, "Biz hipersonik deneylere başladığımızda Obama okula giden bir çocuktu" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:51:00 -
Trump'ın "Obama'dan silah projelerimizi çaldılar" iddasına Rusya'dan olay cevap

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya'nın Barack Obama'nın başkan olduğu dönemde ABD'nin projelerini çalarak kendi hipersonik silahlarını yaptığını iddia etti.

Trump'ın bu iddialarına Rusya'dan cevap geldi. Rusya'nın yeni füze sistemlerini tasarlamada kilit rol oynayan ünlü Rus mühendis Gerbert Yefremov Trump'ın iddialarını açık bir şekilde reddetti.

Trump'la alay eden Rus mühendis, Rusya'nın bu alandaki çalışmalarının uzun yıllar öncesine kadar dayandığını belirterek "Biz hipersonik deneylere başladığımızda Obama okula giden bir çocuktu" ifadelerini kullandı.

Obama'nın 2009 yılında ABD başkanı olduğunu hatırlatan Yefremov, Rusya'nın bu alandaki deneylerinin Sovyet döneminde başladığını dile getirdi.

Ne olmuştu?

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Minnesota eyaletindeki Bemidji kentinde halka seslene ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Barack Obama döneminde ABD silah projelerini çaldığını ileri sürdü.

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