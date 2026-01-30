Trump’ın masasında 'İran' dosyası: Beyaz Saray ve Pentagon’dan topyekûn saldırı planı!

ABD ile İran arasındaki gerilim, Washington’dan sızan son bilgilerle yeni bir boyuta taşındı. Wall Street Journal’ın ABD’li üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Başkan Donald Trump, İran’a karşı uygulanabilecek en sert askeri seçeneklerin yer aldığı kapsamlı bir brifing aldı. Bölgeye sevk edilen Abraham Lincoln uçak gemisi ve ek askeri güçlerin ardından gelen bu hamle, diplomatik çözüm umutlarının yerini "savaş tamtamlarına" bıraktığını gösteriyor.

'BÜYÜK PLAN' VE KADEMELİ SALDIRI SEÇENEKLERİ

Trump’a sunulan seçenekler arasında, sadece sembolik hedeflerle sınırlı kalmayan, "Büyük Plan" olarak nitelendirilen geniş kapsamlı bir operasyon dosyası bulunuyor. Bu plan; İran yönetim kademesine ait stratejik binalar ile Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) ait tesislerin ağır bombardıman altına alınmasını öngörüyor. Eğer Tahran nükleer faaliyetlerinden geri adım atmazsa, saldırıların şiddetinin kademeli olarak artırılacağı ifade ediliyor.

SİBER SAVAŞ VE EKONOMİK ABLUKA

Askeri harekatın yanı sıra Trump’ın masasında hibrit savaş seçenekleri de mevcut. Habere göre; İran bankacılık sistemini felç edecek siber saldırılar ve halihazırda uygulanan ekonomik yaptırımların en üst seviyeye çıkarılması da gündemde. Orta Doğu ülkelerinin ara buluculuk çabaları her iki tarafın da geri adım atmaması nedeniyle sonuçsuz kalırken, Pentagon’un her an gelebilecek bir talimat için "teyakkuz" durumunda olduğu belirtiliyor.