Trump'ın kızından küstah paylaşım!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve baş danışmanı Ivanka Trump, Venezuela'daki siyasi kriz ve iç karışıklık ile ilgili sosyal medyadan babasına destek vererek, "ABD, Venezuela'nın cesur insanları ile birlikte duruyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve baş danışmanı olan Ivanka Trump, Venezuela ile ilgili ilk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı.

"Venezuela özgürlüğünü istiyor"

İHA'da yer alan habere göre, Donald Trump'ın baş danışmanı Ivanka Trump sosyal medyada, Twitter üzerinden Venezuela ile ilgili ilk defa yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela'nın cesur insanları ile birlikte duruyor. Venezuela zalimlikten demokrasiyi ve özgürlüğü arıyor. Sen çok yaşa" açıklamasında bulundu.