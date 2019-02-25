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Trump'ın kızından küstah paylaşım!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Venezeula'da yaşanan krizle alakalı ABD'nin politikalarını destekleyen bir paylaşım yaptı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 21:22
Trump'ın kızından küstah paylaşım!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve baş danışmanı Ivanka Trump, Venezuela'daki siyasi kriz ve iç karışıklık ile ilgili sosyal medyadan babasına destek vererek, "ABD, Venezuela'nın cesur insanları ile birlikte duruyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve baş danışmanı olan Ivanka Trump, Venezuela ile ilgili ilk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı.

"Venezuela özgürlüğünü istiyor"

İHA'da yer alan habere göre, Donald Trump'ın baş danışmanı Ivanka Trump sosyal medyada, Twitter üzerinden Venezuela ile ilgili ilk defa yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela'nın cesur insanları ile birlikte duruyor. Venezuela zalimlikten demokrasiyi ve özgürlüğü arıyor. Sen çok yaşa" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 21:22
  1. ABD
  2. TRUMP

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah20 dk önce
    Ferhat sen Romayla Yunanı karıştırmışsın. Romada demokrasi yoktu, Sezar vardı kral olarak.
  • AbdullahAbdullah32 dk önce
    Venezuela halkı Maduroyu istemiyor, Maduro Venezuela'nın Esad'ıdır. Esad da Amerikaya karşı Maduro gibi. Maduro seçime gitmiyor kaybedeceğini bildiği için.
  • Yunus 16 Yunus 16 44 dk önce
    BÜYÜK ŞEYTAN ABD NİN DEMOKRASİ OYUNLARI ; AFGANİSTAN, IRAK, LİBYA, SURİYE,.... DEMOKRASİ GELDİ, SIRA VENEZUELA DAMI?? KAMAL, MARAL, TEMAL da aynısından istiyor
  • memphisli cevdetmemphisli cevdet50 dk önce
    bunlar sona yaklasiyor, cünkü bunlar yaptiklari darbeleri artik okadar aciktan yapiyorki, kendi milletlerininde dikkatini cekiyor artik. burada memphisde, kücük grublar halinde gösteriler yapilmaya basladi.
  • AydınAydın52 dk önce
    Ivanka selamlar. Buradaki herkesin de selamı var.
  • FerhatFerhat54 dk önce
    Romalilar da demokrasi denilen düzen ile halki yönetiyorlardi, fakat kadinlar mal ve sex kölesi olarak kullaniliyor ve insanlarin birbirin cellat gibi kan döktügü kolleseumlarda bu vahsice uygulamaya alkis tutuyorlardi. Demokrasi denilen sistem ne kadat adil sizce?
  • Hy-hyHy-hy59 dk önce
    Aman Özgürlük istemeyin,demokrasi istemeyin.Gidin petrolü verin,altını verin hatta döt verin deyin ama sakın demokrasi,özgürlük demeyin.
  • aliali1 sa önce
    Allahim amerikaya öyle bir cesur insanlar verki, görsünler baska ülkeleri bozmak neymis.

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