  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Trump'ın kararı sonrası ABD'de anarşi hakim oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın federal güç kararı sonrası ülkede tansiyon iyice yükselirken, binlerce kişi yeniden sokaklara indi. Oakland kentindeki protestolarda göstericiler mahkeme binasını ateşe verdi. Çıkan olaylarda 48 gösterici ve 23 polis yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 01:29:00 -

ABD’de ırkçılık karşıtı protestolarda şiddet olayları devam ediyor. California eyaletine bağlı Oakland kentinde yüzlerce kişi ülkede artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için bir araya geldi. Eylemcilerin polise havai fişek ve taşla saldırmasının ardından protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

48 gösterici ve 23 polis yaralandı

Polis, göstericilere göz yaşartıcı bomba ile karşılık verdi. Gösterilerde tansiyonun yükselmesi ile eylemciler mahkeme binasını ateşe verirken, polis merkezini ise tahrip ettiler. Çıkan olaylarda 48 gösterici ve 23 polis yaralanırken, çok sayıda gösterici ise gözaltına alındı.

Öte yandan ülkedeki şiddet olayların bastırılamaması nedeni ile ABD Başkanı Donald Trump, gösterilerin devam ettiği ve demokratlar tarafından yönetilen şehirlere federal güvenlik güçleri gönderileceğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı