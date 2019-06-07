Trump'ın İngiltere ziyareti muazzam masrafa mâl oldu

yeniakit.com.tr Amerika Başkanı Donald Trump’ın İngiltere’ye yaptığı ziyarette güvenlik tedbirlerinden kullanılan araç ve giyilen kıyafetlere kadar İngiliz medyasına konu olan yüksek bedeller dikkat çekti.

18 milyon pound emniyete.. İkamet ise geceliği 22.000 poundluk otelde

İngiliz gazetesi Daily Mail’in haberine göre, Trump’ın düzenleyeceği ziyaret dolayısıyla 20.000’den fazla polis memurunu 20 yerden fazla noktada görevlendireceği bildirildi. Düzenlenen emniyet hazırlık ve operasyonunun ise toplamda 18 milyon pound gibi muazzam bir bedele mâl olacağı kaydediliyor.

Diğer yandan Başkan Trump’ın ise, ailesinin ikameti için Londra’nın beş yıldızlı ve çok pahalı olarak bilinen Corinthia Hotel’den tüm bir katta yer ayırdığı İngiliz medyasında duyuruldu. Daily Mail’e göre geceliği 22.000, Independent’a göre geceliği 24.000 pound olan bu yerde Trump’ın oğulları ve kızları ikamet edecek.

Trump’ın zırhlı aracı: 1.2 milyon poundluk ‘canavar’

Ayrıca Trump, “Canavar” (The Beast) diye bilinen zırhlı aracıyla da haberlere konu oldu. Tamı tamına 1.2 milyon pound değerindeki zırhlı aracın bombaya karşı bile dayanıklı olduğu, doğrudan başkan yardımcısı ve Pentagon’a bağlayan bir uydu telefonu bulunduğu, hususen tekerlekleri bombaya karşı muhafaza eden çelik plakalar taşıdığı, olası bir savunma durumu için silahlar ve başkanın kan grubunda kan torbaları bulunduğu, göz yaşartıcı gaz bombaları atabildiği, gece görüş kameraları taşıdığı, aracın ayrıca kimyasal bir saldırıya karşı tam koruma sağlayacak şekilde mühürleme temin ettiği, camların zırh delici kurşunlara karşı bile dayanıklı olduğu ve daha başka koruyucu tedbirleri taşıdığı belirtiliyor.

Trump’ın eşi ve kızı binlerce pound tutarında kıyafetlerle gözüktü

Diğer yandan Trump’ın eşi Melania Trump da hemen her zaman olduu gibi giydiği kıyafetlerle gündem olmaya devam ediyor. İngiltere’ye ziyaret için yola çıkarken giydiği Gucci kıyafetin 4.400 dolar değerinde olduğu bildirildi. Bununla birlikte Melania’nın ziyaret edilen ülkelerde ikamet edilen günler boyunca çeşitli kıyafetlerle arz-ı endam ettiği biliniyor.

Bundan evvel yaptıkları Japonya ziyaretinde Melania Trump, İngiliz medyasında yer alan haberlere göre tüm ziyaret boyunca toplamda 20.000 dolar meblağı bulan çeşitlikte kıyafetlerle insanların önüne çıkmıştı.

Trump’ın kızı Ivanka Trump ise giydiği kıyafetlerle çıtayı iyice uçurdu. Daha ziyaretin ilk günü olmasına rağmen Ivanka, Buckingham Sarayı’ndaki devlet ziyafetine katıldıktan sonra İngiliz gazetesi Express’te giydiği kıyafetin maliyeti ile haber oldu. Habere göre Ivanka, daha ilk günde tamı tamına 14.000 pound kıymetinde kıyafetlerle insanlar içine çıktı.

Ivanka’nın ziyaretin kalan günlerinde farklı giyecekleri ile bu çıtayı nereye kadar çekeceği merak ediliyor. Öte yandan Express’in haberinde bir anket açılıp, “Ivanka’nın kıyafetleri çok pahalı olmalı mı?” diye soruldu. Haber yayınlandıktan sonraki ilk saatler içerisinde ankette oluşan cevap görüntüsü şu şekildeydi: Evet, neden olmasın: %67; Hayır, münasip değil: %33.

Diğer yandan Daily Mail’e göre Buckingham Sarayı’nda verilen ziyafette kraliçe II. Elizabeth Trump’ı en yüksek bir onur vererek ağırladı. 170 kadar konuğun olduğu ziyafette pek donanımlı bir sofra hazırlanırken, haberde çok öne çıkarılan bir husus, şişesi 1.400 pound değerinde olan “Chateau Lafite Rotschild 1990” adlı şarabın da ikram edilmesiydi.

Diplomatik ziyaretlerin çıkartabildiği muazzam masraflar, bu konuda tarihte çarpıcı bir misal teşkil eden ve Avrupa tarihinde de çok nemli yeri olan Viyana Kongresi’ni hatırlattı. 1814-15 yılları arasında Avusturya ev sahipliğinde gerçekleşen kongrenin masrafı İlber Ortaylı’nın belirttiğine göre Avusturya bütçesini yıkıma getirmişti (Atlas Tarih, sayı: 34).