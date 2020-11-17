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Dünya Trump'ın giderayak ABD ordusu için verdiği karar NATO'yu panikletti
Dünya

Trump'ın giderayak ABD ordusu için verdiği karar NATO'yu panikletti

Trump'ın Afganistan'daki ABD askerlerini erken çekme planlarına tepki gösteren NATO Genel Sekreteri, bu adımın sözde "uluslararası teröristlerin" ülkede yeniden yer edinmesine yol açabileceği iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 20:22:00 -
Trump'ın giderayak ABD ordusu için verdiği karar NATO'yu panikletti

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma planlarına kendi partisinin yanı sıra NATO da tepki gösterdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Afganistan'daki ABD askerlerinin hızla çekilmesi konusunda uyarıda bulunarak, bunun "uluslararası teröristlerin" bölgede yeniden yer edinmesine yol açabileceğini iddia etti.

Stoltenberg Salı günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Erken veya plansız çekilmenin bedelinin çok ağır olabileceğini" söyledi.

Trump'ın çekilme planları

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, ABD hükümeti Afganistan'daki 5 bin askerin sayısını azaltarak, Ocak ayı ortasına kadar 2 bin 500'e indirmeyi hedefliyor. Washington ayrıca Irak'tan 500 askerin çekilmesini planlıyor.

Trump'ın görevden aldığı eski Savunma Bakanı Mark Esper 4 bin 500 askerin Afganistan'da göreve devam etmesinde ısrar ediyordu. Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Christopher Miller ise hafta sonunda yaptığı açıklamada askerlerin çekilmesinin hızlanacağına işaret ederek, "Eve dönme vakti geldi" demişti.

Görev süresi 20 Ocak'ta sona erecek olan Başkan Trump, Afganistan'daki birlikleri Aralık ayı sonuna kadar geri çekmeyi istediğini açıklamıştı. Trump'ın Ekim ayında yaptığı bu açıklama müttefikleri arasında hoşnutsuzluk yaratmıştı. Afganistan'da görev yapan birlikler, ABD'nin lojistik desteğine bağımlı bulunuyor. Afganistan'da Alman askerleri de görev yapıyor.

Almanya da planlara tepkili

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer da, Afganistan'daki asker sayısının azaltılmasının veya birliklerin çekilmesinin barış anlaşmasına bağlı olduğunu belirterek, henüz bu konuda sonuç alınmadığını hatırlattı. Kramp-Karrenbauer Salı günü Hamburg'da yaptığı açıklamada, Afganistan'da görev yapan Alman askerlerinin güvenliğinin öncelikli olduğunu da belirterek, görev sürelerinin "mücadele ettikleri şey güvence altına alınmadan" sona ermemesi gerektiğinin altını çizdi.

Taliban ile imzalanan anlaşma, ABD'nin Mayıs 2021'e kadar askerlerini kademeli olarak Afganistan'dan geri çekmesini öngörüyor. Buna karşılık olarak da, Taliban Kabil'deki hükümet ile barış görüşmelerini kabul etmişti. Geri çekilme planını eleştirenler, 2 bin 500 askerin Afganistan'da istikrarı sağlamak için yeterli olmayacağı görüşünü dile getiriyor.

 

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