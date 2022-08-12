Trump'ın evini basmışlardı! FBI'a saldırı girişimi

ABD'nin Ohio eyaletinde silahlı bir saldırgan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ofisine girmeye çalıştı. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Ohio Eyaleti Kara Yolu Devriyesinden basına yapılan açıklamada, FBI ofisinden edinilen bilgi sonrasında otoyolda aracıyla kaçmaya çalışırken durdurulan şüpheliyle bir süre pazarlık yapıldığı, teslim olmayı kabul etmeyen ve polise ateş açan saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Clinton İlçe Acil Durum Yönetimi, FBI'ın Cincinnati saha ofisine girmeye çalıştığı öne sürülen silahlı ve çelik yelek giymiş kişinin kimliğini açıkladı.

FBI ofisine AR15 tarzı yarı otomatik bir tüfek ve bir tabancayla girmeye çalışan şahsın, 42 yaşındaki Rick Shiffer olduğu bildirildi.

Saldırganın başarısız girişimin ardından aracına binerek kaçtığı, daha sonra kara yolu polisiyle girdiği çatışmada olay yerinde öldüğü ifade edildi.

ABD medyasında, Shiffer'in sosyal medya hesabında, FBI'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine baskın düzenlemesine tepki gösterdiği ve takipçilerini silahlanmaya çağırdığı bilgisi de paylaşıldı. Saldırganın ayrıca kendi hesabından, Kongre baskınının yapıldığı 6 Ocak 2021'de başkent Washington'da olduğunu belirttiği iddia edildi.

Şimdi saldırının farklı bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor.