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Trump'ın Erdoğan’a gönderdiği mektuba Putin’den ilk tepki

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı skandal mektuba Rusya lideri Putin'den sert tepki geldi.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:24
Trump'ın Erdoğan’a gönderdiği mektuba Putin’den ilk tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı skandal mektuba uluslararası arenada ilk büyük tepki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada "ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektup aşırı derecede garip bir dile sahipti. Bu tür bir dil genelde devlet başkanları tarafından kullanılmaz" ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın uygunsuz bir üslup kullandığını vurgulayan Kremlin, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in bir araya geleceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Erdoğan’ın Soçi’de gelecek hafta salı günü gerçekleştireceği görüşmede Türkiye’nin Suriye’deki Barış Pınarı Harekâtı’nın görüşüleceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 15:24
  1. Barış Pınarı Harekâtı
  2. Donald Trump
  3. Peskov
  4. Putin

YORUM YAZ

  • Vatandaş hamidoVatandaş hamido29 dk önce
    Bizim idarecilerimiz açısından bu duruma düşmek,ata binmişken eşekten düşmeye benzer.Ne kadar ACI DEĞİL Mİ?MEMLEKETİÇİN DİPLOMASİ BU MUDUR?
  • hiçhiç31 dk önce
    ne nereye savrulmuş kime hizmet ediyorsunuz .hesap soracak kadar yetkilimisin kimsin kimin nesisin bilmemde pek hayra alamet bişi değilsin.
  • salihsalih1 sa önce
    ahanda kendini yeni Hamimiz sananPutin devrede.. ne günlere kaldık.. Koca ülke böyle savrulurmu? Esad ı Esed ederken bunlar neden hesap edilmedi? Bu hesabı şimdi kim vercek?
  • yusuf demirtaşyusuf demirtaş1 sa önce
    bizi ve cumhurbaşkanımızı savunmak sana mı kaldı. biz ülkemizi ve cumhurbaşkanımızı sonuna kadar savunuruz. gereken cevabı veririz.

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