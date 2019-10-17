Trump'ın Erdoğan’a gönderdiği mektuba Putin’den ilk tepki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı skandal mektuba Rusya lideri Putin'den sert tepki geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı skandal mektuba uluslararası arenada ilk büyük tepki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektup aşırı derecede garip bir dile sahipti. Bu tür bir dil genelde devlet başkanları tarafından kullanılmaz" ifadesi yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın uygunsuz bir üslup kullandığını vurgulayan Kremlin, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in bir araya geleceğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Erdoğan’ın Soçi’de gelecek hafta salı günü gerçekleştireceği görüşmede Türkiye’nin Suriye’deki Barış Pınarı Harekâtı’nın görüşüleceğini söyledi.

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