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Dünya Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi
Dünya

Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-19 21:54:00 -
Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın duruşmasının yapıldığı New York'taki mahkemenin önünde bir kişi, henüz kendini ateşe verdi. Olaya müdahale eden polisler yangını sördü.

Trump'ın duruşmasının devam ettiği Manhattan'daki mahkeme binasının önünde televizyonlar canlı yayınlarına devam ederken bir kişinin kendini ateşe verdiği anlar ekrana yansıdı.

Etrafta bulunan polisler hemen yerde alevler içinde yatan kişiye yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu ve kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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