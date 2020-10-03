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Dünya Trump'ın durumunda sıcak gelişme
Dünya

Trump'ın durumunda sıcak gelişme

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik eşiği atlattığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 19:01:00 -
Trump'ın durumunda sıcak gelişme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın doktorları basın toplantısı yaptı.

Trump'ın tedavisinin 5 gün devam edeceğini bildiren doktorlar, ABD Başkanı'nın kritik eşiği atlattığını, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, oksijene ihtiyacı olmadan tedavi olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Bir önlem olarak Trump'ı buraya taşıdıklarını söyleyen doktorlar, en iyi tıbbi bakımı verebilmek için bunu yaptıklarını, 72 saat sonra şunu en kritik dönemin atlatıldığını söyleyebileceklerini kaydetti.

Şu an kendisi ve ekibinin yorgun olduğunu ifade eden doktor, Trump'ın iki gün ateşi olduğunu, yorgunluk ve öksürüğünün bulunduğunu, bütün bunların daha iyi hale geldiğini bildirdi.

Trump'ın kalp, böbrek ve diğer fonksiyonlarının normal olduğunu söyleyebileceğini kaydeden doktor, Trump'ın bu sabah oksijen sıkıntısı yaşamadığını, durumunun gayet iyi, olduğunu, hatta 'Buradan çıkabilirim' dediğini ifade etti.

Ne zaman taburcu olacak?

Trump'ın taburcu olmasıyla ilgili net bir tarih söylemek istemediklerini kaydeden doktor, oldukça erken harekete geçildiğini, her gün değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

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