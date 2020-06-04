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Dünya

Trump'ın doktorundan çarpıcı açıklamalar! Hala obez

Beyaz Saray, yıllık sağlık kontrolünden geçen Amerika Birleşik Devleti Donald Trump'ta sıtma ilacı hidroksiklorokinin yan etkilerinin görülmediğini, Trump'ın obez olmasına rağmen sağlıklı olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:05:00 - 2020-06-04 12:12:11
Trump'ın doktorundan çarpıcı açıklamalar! Hala obez

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın sağlıklı olduğu bildirildi.

Beyaz Saray Başhekimi Sean Conley ise Trump'ın sağlık durumunda "bildirilecek herhangi bir değişiklik" olmadığını söyledi.

Conley, 110 kilogram ağırlığında ve 1.91 metre boyundaki Trump'ı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da obez kategorisine soktu.

Trump, sağlık otoritelerinin tavsiyelerini dikkate almayarak Covid-19'a karşı koruma amaçlı sıtma ilacı hidroksiklorokin kullandığını açıklamıştı. Doktoru Trump'ın raporunda sıtma ilacının yan etkiye yol açmadığını söyledi.

Trump yaptırdığı Covid-19 testlerinde negatif sonuç almaya devam ediyor.

 

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