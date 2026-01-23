Trump’ın damadı Kushner "Yeni Gazze"yi harita üzerinde ilan etti: 25 milyar dolarlık dev operasyon!

ABD Başkanı Donald Trump’ın kurduğu Barış Kurulu’nun beyni ve damadı Jared Kushner, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) Gazze’nin geleceğine dair "yıkıcı başarı" olarak tanımladığı planı duyurdu.

Gazze Şeridi’nin yeniden inşası için en az 25 milyar dolarlık bir kaynak öngördüklerini belirten Kushner, "Yeni Gazze" adını verdiği projeyi renk kodlu haritalar ve slayt gösterileriyle dünya kamuoyuna sundu.

Planın ilk şartının "güvenlik" olduğunu vurgulayan Kushner, Hamas’ın silahsızlandırılmasını yatırımın ön koşulu olarak masaya koydu.

REFAH’TAN KUZEYE 6 AŞAMALI "YENİ GAZZE" HARİTASI

Kushner’in sunduğu harita, Gazze’yi konut alanları, kıyı turizmi, veri merkezleri ve sanayi parkları olarak bölümlere ayırıyor.

Serbest piyasa ilkeleriyle yönetilecek bu yeni yapıda, özellikle Refah şehrinde 100 bin yeni konut inşa edilmesi ve bölgeye gökdelenlerin dikilmesi planlanıyor.

Altı aşamalı bir takvimle ilerleyecek projede inşaatın güneyden başlayıp kuzeye, Gazze şehir merkezine doğru yayılacağı belirtildi.

Kushner, 3 yıl içinde 3 milyon nüfuslu şehirlerin inşa edilebileceğini söyleyerek sürecin ne kadar hızlı ilerleyeceğinin işaretini verdi.

FİLİSTİNLİLERİN HAKLARI VE FİNANSMAN BİLMECESİ

Görüşmenin en dikkat çekici ve tepki çeken kısmı ise Kushner’in, savaşta her şeyini kaybeden Filistinlilerin mülkiyet hakları, tazminat talepleri veya yerinden edilen insanların nerede yaşayacağına dair hiçbir çözüm sunmaması oldu.

Kushner, mülkiyet haklarını es geçerek doğrudan ekonomik verilere odaklandı.

Planın kim tarafından finanse edileceği de henüz netleşmiş değil; ancak Kushner, önümüzdeki haftalarda Washington’da özel sektörün katılımıyla bir konferans düzenleneceğini duyurdu.

HEDEF: 500 BİN İSTİHDAM VE 10 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİ

Barış Kurulu’nun tahminlerine göre, Gazze’nin 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılasının 10 milyar doların üzerine çıkarılması ve hane başı gelirin 13 bin dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

İnşaat, tarım ve teknoloji sektörlerinde 500 binden fazla istihdam alanı oluşturulması planlanırken, yerel girişimciler için 3 milyar dolarlık fon ayrılması öngörülüyor.

Ancak tüm bu projelerin hayata geçmesi için öncelikle Gazze’yi bir enkaz yığınına çeviren yaklaşık 68 milyon ton molozun temizlenmesi gerektiği biliniyor.