  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi Hezimete uğrayan YPG destekçisi İbrahim Baran üzgün! ‘Keşke Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu gelseydi” Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi İsrail, Suriye'nin terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonuna sessiz kaldı! Tüm gözler ABD'ye çevrildi Besle kargayı oysun gözünü! İngiltere’deki hayırsever Müslümanlara büyük ayıp İspanya gemisinde zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı: Baskın anı görüntüleri ortaya çıktı Milyonlarca kişiye yeni iş imkanı İstaihdama açılan yeni kapı Kurtulmuş'tan SDG'ye tarihi çağrı: Siyasetin parçası olun, terörün değil Güneydoğu’da beyaz alarm! 6 il için kritik uyarı: Kar kapıda, hazırlıksız yakalanmayın!
Dünya Trump’ın damadı Kushner "Yeni Gazze"yi harita üzerinde ilan etti: 25 milyar dolarlık dev operasyon!
Dünya

Trump’ın damadı Kushner "Yeni Gazze"yi harita üzerinde ilan etti: 25 milyar dolarlık dev operasyon!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’ın damadı Kushner "Yeni Gazze"yi harita üzerinde ilan etti: 25 milyar dolarlık dev operasyon!

Davos’ta sahneye çıkan Jared Kushner, Gazze’yi 2035’e kadar bir ekonomi merkezine dönüştürecek "ana planı" açıkladı; Refah’a 100 bin konut ve yüksek binalar vaat eden Kushner, Filistinlilerin mülkiyet haklarına ise tek kelime değinmedi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın kurduğu Barış Kurulu’nun beyni ve damadı Jared Kushner, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) Gazze’nin geleceğine dair "yıkıcı başarı" olarak tanımladığı planı duyurdu.

Gazze Şeridi’nin yeniden inşası için en az 25 milyar dolarlık bir kaynak öngördüklerini belirten Kushner, "Yeni Gazze" adını verdiği projeyi renk kodlu haritalar ve slayt gösterileriyle dünya kamuoyuna sundu.

Planın ilk şartının "güvenlik" olduğunu vurgulayan Kushner, Hamas’ın silahsızlandırılmasını yatırımın ön koşulu olarak masaya koydu.

 

REFAH’TAN KUZEYE 6 AŞAMALI "YENİ GAZZE" HARİTASI

Kushner’in sunduğu harita, Gazze’yi konut alanları, kıyı turizmi, veri merkezleri ve sanayi parkları olarak bölümlere ayırıyor.

Serbest piyasa ilkeleriyle yönetilecek bu yeni yapıda, özellikle Refah şehrinde 100 bin yeni konut inşa edilmesi ve bölgeye gökdelenlerin dikilmesi planlanıyor.

 

Altı aşamalı bir takvimle ilerleyecek projede inşaatın güneyden başlayıp kuzeye, Gazze şehir merkezine doğru yayılacağı belirtildi.

Kushner, 3 yıl içinde 3 milyon nüfuslu şehirlerin inşa edilebileceğini söyleyerek sürecin ne kadar hızlı ilerleyeceğinin işaretini verdi.

FİLİSTİNLİLERİN HAKLARI VE FİNANSMAN BİLMECESİ

Görüşmenin en dikkat çekici ve tepki çeken kısmı ise Kushner’in, savaşta her şeyini kaybeden Filistinlilerin mülkiyet hakları, tazminat talepleri veya yerinden edilen insanların nerede yaşayacağına dair hiçbir çözüm sunmaması oldu.

Kushner, mülkiyet haklarını es geçerek doğrudan ekonomik verilere odaklandı.

Planın kim tarafından finanse edileceği de henüz netleşmiş değil; ancak Kushner, önümüzdeki haftalarda Washington’da özel sektörün katılımıyla bir konferans düzenleneceğini duyurdu.

HEDEF: 500 BİN İSTİHDAM VE 10 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİ

Barış Kurulu’nun tahminlerine göre, Gazze’nin 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılasının 10 milyar doların üzerine çıkarılması ve hane başı gelirin 13 bin dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

İnşaat, tarım ve teknoloji sektörlerinde 500 binden fazla istihdam alanı oluşturulması planlanırken, yerel girişimciler için 3 milyar dolarlık fon ayrılması öngörülüyor.

Ancak tüm bu projelerin hayata geçmesi için öncelikle Gazze’yi bir enkaz yığınına çeviren yaklaşık 68 milyon ton molozun temizlenmesi gerektiği biliniyor.

 

Başkan Erdoğan Türkiye'nin Gazze Kurulu kararını duyurdu
Başkan Erdoğan Türkiye'nin Gazze Kurulu kararını duyurdu

Gündem

Başkan Erdoğan Türkiye'nin Gazze Kurulu kararını duyurdu

Azerbaycan kurucu üye oldu: Gazze Barış Kurulu’nda görev alacak
Azerbaycan kurucu üye oldu: Gazze Barış Kurulu’nda görev alacak

Dünya

Azerbaycan kurucu üye oldu: Gazze Barış Kurulu’nda görev alacak

O ülke Trump'ın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmayı reddetti
O ülke Trump'ın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmayı reddetti

Dünya

O ülke Trump'ın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmayı reddetti

İHH’dan 2025’te on binlerce Gazzeli’ye destek
İHH’dan 2025’te on binlerce Gazzeli’ye destek

Aktüel

İHH’dan 2025’te on binlerce Gazzeli’ye destek

Gazze Barış Kurulu'nda imzalar atıldı
Gazze Barış Kurulu'nda imzalar atıldı

Dünya

Gazze Barış Kurulu'nda imzalar atıldı

İsrail'in Gazze’de yaptığı insanlık dramını anlatan Hind Rajab’ın Sesi: Oscar’a aday oldu
İsrail'in Gazze’de yaptığı insanlık dramını anlatan Hind Rajab’ın Sesi: Oscar’a aday oldu

Kültür - Sanat

İsrail'in Gazze’de yaptığı insanlık dramını anlatan Hind Rajab’ın Sesi: Oscar’a aday oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Biz de koşarak imzaladık..

Kudus bati seria el halil beytullahim vd yerlerdeki FILISTIN HAKLARI IADE EDILSIN, SAPIK SIYONIST ISRAILIN ISGALCI TERORU-HIRSIZLIK/YAGMA-ZULUM-SERIATCI BARBARLIGI SON BULSUN

..........
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Ahmet Turan Alkan’ın vefatı sonrası yalana sarıldı! Hüseyin Kocabıyık’tan ahlaksız iftira
Gündem

Ahmet Turan Alkan’ın vefatı sonrası yalana sarıldı! Hüseyin Kocabıyık’tan ahlaksız iftira

FETÖ geçmişiyle bilinen Ahmet Turan Alkan’ın vefatının ardından Hüseyin Kocabıyık’ın ortaya attığı “Çamlıca Camii bahanesi” iftirası, Manşet..
"Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!
Gündem

"Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!

Yıllardır dindar kesime ve muhafazakar değerlere "Gerici" yaftası vurarak üstten bakan, her tartışmada "Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olur..
Muhalif mahallede hakikat çatlağı: Yılmaz Özdil’den sonra Nevşin Mengü de "Erdoğan" dedi!
Gündem

Muhalif mahallede hakikat çatlağı: Yılmaz Özdil’den sonra Nevşin Mengü de "Erdoğan" dedi!

Yıllardır AK PARTİ karşıtlığı ve milli projelere yönelik kör muhalefetiyle bilinen isimlerde "hakikat" sarsıntısı yaşanıyor. Geçtiğimiz günl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23