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Dünya Trump'ın azil oturumunda flaş açıklama
Dünya

Trump'ın azil oturumunda flaş açıklama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın azil oturumunda yaptığı açıklamada, Kongre binasını basanları terörist olarak adlandırarak bir siyasi partinin uzantısı olmadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 21:36:00 - 2021-01-13 21:43:46
Trump'ın azil oturumunda flaş açıklama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın azil oturumunda yaptığı açıklamada, "Bu isyancılar vatansever değildi. Onlar, karşılanması ve yönetilmesi gereken bir politik tabanın parçası değillerdi. Onlar yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmeli. Ama bunlar aniden ortaya çıkmadılar. Buraya gönderildiler, buraya Başkan tarafından kışkırtıcı sözlerle gönderildiler. Kelimeler önemlidir. Gerçek önemlidir. Sorumluluk önemlidir" dedi.

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Yorumlar

saffet

Kendi vatandaşına terörist PKK degil diyen bir demokrasi bir devlet ne kadar güçlü ve adil olabilir demokrasi ve adaleti Güçlü Türkiye ve REİS ten ögrenebilirlerdi diye düşünüyorum
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