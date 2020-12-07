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Aktüel Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 00:29:53 -
Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "New York tarihinin en iyi belediye başkanı ve aynı zamanda ABD tarihindeki açık ara en usulsüz seçimini teşhir etmek için yorulmadan çalışan Rudy Giuliani'nin Çin virüsü testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun Rudy, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Giuliani, Trump'ın başkanlık seçimine ilişkin itirazlarında bazı eyaletlerdeki davaları takip ediyor.

Rudy Giuliani, sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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