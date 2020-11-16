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Aktüel Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatı Pentagon'da
Aktüel

Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatı Pentagon'da

Yeniakit Publisher
2020-11-16 23:47:11 -
Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatı Pentagon'da

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatının, ABD Savunma Bakanlığına ulaştığı ve konuyla ilgili planlamanın yapıldığı bildirildi.

Amerikan CNN televizyonunun Trump'ın Irak ve Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısının 2 bin 500'e düşürüleceği iddiaları üzerine AA muhabirine açıklamada bulunan bir ABD yetkilisi, "Başkan'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatı gerekli makamlarca alındı. Şu anda bu talimat için planlamalar yapılıyor." dedi.

Yetkili, talimatın içeriğine yönelik ise herhangi bir detay vermekten kaçındı.

CNN televizyonuna konuşan savunma yetkilileri, her iki ülkedeki asker sayılarını 2 bin 500'e düşürülmesi talimatının beklendiğini ve bu çekilmenin 15 Ocak'a kadar yapılması için planlama emirlerinin ilgili komutanlara verildiğini belirtmişti.

ABD'nin Afganistan'da 4 bin 500, Irak'ta ise 3 bin askeri bulunuyor.

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