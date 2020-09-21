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Dünya Trump’ı zehirleyip öldürmek istediler
Dünya

Trump’ı zehirleyip öldürmek istediler

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray’a gönderilen ve içinde ölümcül zehirler arasında gösterilen “risin” maddesi bulunan bir mektup ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:55:00 -
Trump’ı zehirleyip öldürmek istediler

Söz konusu mektuba dair “FBI” ve “Başkanı” korumakla görevli Gizli Servis’in soruşturma başlattığı kaydedilirken, teyitli amaçlı yapılan iki test sonucunda da risin maddesinin doğrulandığı bildirildi. Mektubun Washington’da bulunan bir postahanedeki kontrol işleminde fark edildiği ve Beyaz Saray’a ulaşmadığı belirtildi.

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