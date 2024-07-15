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Gündem Trump’ı vurmaya çalışmıştı: Thomas Matthew Crooks’un arabasından çıkanlar şoke etti
Gündem

Trump’ı vurmaya çalışmıştı: Thomas Matthew Crooks’un arabasından çıkanlar şoke etti

Yeniakit Publisher
2024-07-15 09:00:00 -
Trump’ı vurmaya çalışmıştı: Thomas Matthew Crooks’un arabasından çıkanlar şoke etti

ABD’de eski Başkan Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan ve öldürülen Thomas Matthew Crooks’un evi ve aracında bulunanlar, çok daha büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü ortaya koydu.

ABD'de emniyet yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen Thomas Matthew Crooks'un evi ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğunu açıkladı.

İsmini vermek istemeyen iki emniyet görevlisi, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan zanlı Matthew Crooks'un aracının yanı sıra evinde de bomba yapımı malzemelerin bulunduğunu belirtti.

Crooks'un suikast girişiminde kullandığı silahın yaklaşık 6 ay önce babası tarafından alınmış olabileceğini ifade eden emniyet görevlileri, yetkililerin Crooks'un silahı ne zaman ve nasıl edindiğine ilişkin kanıt bulmaya çalıştığını aktardı. Bu arada yetkililer, saldırı sırasında zanlı Crooks'un kimlik taşımadığını, kimliğini doğrulamak için DNA ve diğer yöntemleri kullandıklarını bildirdi.

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