Trump'ı tehdit edip bir hafta süre verdiler: Aksi takdirde...

Geçtiğimiz hafta birçok ünlü ismin çalıştığı bir hukuk firmasını hedef alan REvil fidye yazılım grubu, bu sefer de ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı. Trump’tan 42 milyon dolarlık kripto para isteyen grup, aksi taktirde kendisinin tüm ‘kirli çamaşırlarını’ ortaya dökeceklerini söyledi.

“Seçimler devam ediyor ve tonlarca kirli çamaşırını bulduk”

Grup, yayınladığı fidye yazısında “Fidye artık 42 bin dolar. Yayınlayacağımız diğer kişi Donald Trump. Devam eden bir seçim var ve tonlarca kirli çamaşırını bulduk. Sayın Trump, eğer başkan olarak kalmak istiyorsanız onları uyarın, aksi halde bu hırsınızı sonsuza kadar unutabilirsiniz. Ve siz oy verenler, böyle bir yayından sonra kesinlikle onu başkan olarak görmek istemezsiniz. Son tarih bir hafta” ifadelerini kullandı.

İndependent'ın haberine göre; bilgisayar korsanları, Grubman Shire Meiselas & Sacks isminde oldukça ünlü bir hukuk firmasının veri tabanını hacklemişti. Robert DeNiro’dan Madonna’ya kadar birçok ünlü ismin çalıştığı firmanın 756 GB’lık verisi bu grup tarafından çalınmıştı. Bu veriler arasında gizli sözleşmeler, e-posta adresleri, açıklanmayan sözleşmeler ve yazışmalar yer alıyor.