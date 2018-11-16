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Trump'ı kızdıracak karar!

Amerika Birleşik Devletleri Federal Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump ile tartıştıktan sonra basın hakları iptal edilen CNN muhabiri Jim Acaosta hakkında karar verdi. Mahkeme, Acosta'nın basın iznini yeniden aktifleştirdi.

16 Kasım 2018 Cuma 20:47
Trump'ı kızdıracak karar!

ABD Federal Mahkemesi, Başkan Trump ile tartıştıktan sonra basın hakları iptal edilen CNN muhabiri Jim Acosta’nın yeniden basın izninin aktifleştirilmesine karar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlenen bir basın toplantısında tartıştığı için Beyaz Saray tarafından basın izni iptal edilen CNN muhabiri Jim Acosta’nın basın izninin yeniden aktifleştirilmesine karar verildi. Tartışma sonrası CNN tarafından açılan davaya hüküm veren Federal yargıç Timothy J. Kelly, Beyaz Saray’ın gazetecinin iznini geri vermesi yönünde bir talimat gönderdi.

Fox News kanalı da destek verdi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen Fox News kanalı da Trump yönetiminin CNN muhabiri Jim Acosta’nın basın iznini iptal edilmesinden sonra açılan davada CNN’nin yanında olacağını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 20:47
  1. Donald Trump
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