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Dünya Trump'ı kızdıracak açıklama: Yapamazsın
Dünya

Trump'ı kızdıracak açıklama: Yapamazsın

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin İran'la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekildiği için BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe sokulması sürecini başlatamayacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:25:00 -
Trump'ı kızdıracak açıklama: Yapamazsın

Avrupa Birliğinden (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ı kızdıracak bir açıklama geldi.

AB, ABD'nin İran'la 2015 senesinde yapılan nükleer anlaşmadan çekildiği için bu ülkeye yönelik BM yaptırımlarının tekrar yürürlüğe sokulması sürecini başlatamayacağını bildirdi.

Yazılı açıklama yapıldı

Trump yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2015 tarihli İran'la nükleer anlaşmanın gereği olarak konvansiyonel silah ambargosunu kaldıracak olmasını önleyememesi üzerine yaptığı hamleye AB'den cevap geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Amerika'nın İran'a yönelik BM yaptırımlarını tekrar başlattığı duyurusu ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

"Not ettik"

Trump yönetiminin BMGK'nın 2231 sayılı kararı ile kaldırılan yaptırımları geri getiren mekanizmayı devreye sokmasını not ettiklerini belirten AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD'nin Barack Obama döneminde İran'la varılan anlaşmadan Trump döneminde 'tek taraflı çekildiğini' anımsattı.

"Yeniden başlatamazsınız"

Borrell, ABD yönetiminin anlaşmadan çekildikten sonra faaliyetlerin hiçbirine katılmadığını belirterek ABD'nin BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe sokulması sürecini başlatamayacağını bildirdi.

"Herkesin buna uygun hareket etmesi gerekir"

İran ile varılan anlaşmayı 'dünya silahsızlanma mimarisinin mühim kilometre taşlarından biri' olarak değerlendiren Borrell, anlaşmanın muhafaza edilmesi ve tam uygulanması için çalışmayı sürdüreceklrini, herkesin buna uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi.

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