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Seçim 2019 Sayfası

Trump'ı kıskandıracak ilgi! Obama Almanya’da

Beyaz Saray'daki görevini bıraktıktan sonra ikinci defa Başbakan Merkel'le bir araya gelen ABD eski Başkanı Obama’nın ilk durağı Köln kenti oldu. Köln’de düzenlenen ‘Dünya Liderler Zirvesi’nde konuşan ve çoğu genç 14 bin kişiye hitap eden Obama, isim vermeden Başkan Trump’ı da eleştirdi.

05 Nisan 2019 Cuma 19:50
Trump'ı kıskandıracak ilgi! Obama Almanya’da

ABD eski Başkanı Barack Obama, Başbakan Angela Merkel'le buluşmak ve gençlerle siyaset üzerine tartışmak için Almanya'ya geldi. Beyaz Saray'daki görevini bıraktıktan sonra ikinci kez Merkel'le bir araya gelen Obama'nın ilk durağı Köln kenti oldu. Kentteki Lanxess Arena'da düzenlenen ‘Dünya Liderler Zirvesi'nde konuşan ve çoğu genç 14 bin kişiye hitap eden Obama, konuşmasının ağırlığını iklim değişikliğine verdi. Zirveye katılanlar, Obama'ya gösterilen büyük ilginin ABD Başkanı Trump'ı kıskandıracağını öne sürdüler.

Gençleri, siyasete daha fazla ilgi göstermeye çağırdı

Zirve'de konuşan Obama, gençlerin dünya çapında çevreyle ilgili sorunlara büyük ilgi gösterdiğini ve son zamanlarda sokağa dökülerek protestolarını dile getirdiğini belirtterek, "İklim sorunu 50 yıl sonra değil, ancak şimdi çözülebilir. Bu yüzden bugünden başlayarak mücadele vermeniz gerekiyor" dedi."Siz ne giyeceğinizi ve ne tür müzik dinleyeceğinizi dedelerinizin kararlarına bırakmayacığınız gibi, üzerinde yaşayacağınız çevreyi de dedenizin kararlarına bırakmayın" diyen Obama, gençleri siyasete daha fazla ilgi göstermeye ve iklimi korumayı savunan partilere oy vermeye çağırdı.

Trump'ı eleştirdi

Erkek ve kadın eşitliği için gerektiğinde erkeklerin bir adım geri çekilmesi gerektiğini savunan Obama, "Benim başkanlığım döneminde daha çok kadın güçlü pozisyonlarda görev aldı. Kadınları cesaretlendirdim" şeklinde görüş belirtti. Toplumların hoşgörülü ve önyargısız işlemesine alternatif olmadığını söyleyen ve isim vermeden Başkan Donald Trump'ı da eleştiren Obama, “Demokrasi farklı düşünce ve görüşlere izin vermek demektir. Ama temel gerçekleri sorgularsanız, işlemez” dedi.

Merkel ile görüştü

Barack Obama, daha sonra Berlin'e geçerek bugün Başbakan Angela Merkel'le bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen buluşmayla ilgili yapılan açıklamaya göre, Obama ve Merkel, transatlantik ilişkilerde yaşanan gerilim ve Avrupa'daki sağ popülist partilerin yükselişi başta olmak üzere değişik konuları ele aldı. Obama en son 2017'de Alman Protestan Kilise Günü kapsamında Berlin'e gelerek, Merkel'le buluşmuştu. Obama Berlin'e daha önce üç kez gelmişti. 2008 yılında Başkanlık seçim kampanyası sırasında, Berlin Zafer Anıtı'nın önünde yaptığı konuşmayla yüz binlerce Berlinliyi coşturmuş, bir çok siyasi yorumcuya göre bu konuşmayla daha sonraki seçim zaferinin temelini atmıştı. Obama 2013 yılında da ABD Başkanı sıfatıyla tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünde bir konuşma yapmış, görevinden ayrılmadan önce son yurtdışı ziyaretini 2016 sonbaharında Berlin'e gerçekleştirmişti.

Merkel'e övgüler yağdırmıştı

Obama o dönemdeki ziyaretinde Merkel'in sığınmacılara yönelik politikalarını savunan açıklamalar yaptı ve "Doğru zamanda tarihin doğru tarafında durmak" olarak tanımladı; Obama "Alman olsaydım kesinlikle Merkel'i seçerdim." ifadelerini kullandı. Eski Başkanın bu akşam onuruna verilecek bir yemeğe katıldıktan sonra, yarın Berlin'de 300 gençle bir araya gelerek, sohbet toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Obama Vakfı tarafından düzenlenen söz konusu buluşmaya basın mensuplarının alınmayacağı açıklandı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 19:50
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