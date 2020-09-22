Trump’a zehirli mektup gönderen kadın yakalandı

Adının açıklanmasını istemeyen 3 emniyet yetkilisi tarafından Associated Press ajansına yapılan açıklamada, Beyaz Saray’a ulaşmadan cumartesi günü postanedeki kontrol işlemlerinde fark edilen zehirli mektubu gönderen kadının, ülkenin Kanada sınırında olan New York eyaletinin Buffalo kentindeki Peace Köprüsü’nde yakalandığı belirtildi. Söz konusu kadının, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi yetkilileri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Yetkililer, kimliği açıklanmayan kadının federal suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

Bu arada Kanada Kraliyet Atlı Polisi de mektubun Kanada’dan gönderildiğini açıkladı. Mektup, Beyaz Saray’a ulaşmadan Washington’da bulunan bir postanedeki kontrol işleminde fark edilmişti. FBI, “Gizli Servis ve ABD Postane Servisinin katılımıyla ele geçirilen mektuba ilişkin ortak bir soruşturma yürütüyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.