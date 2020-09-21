Trump'a zehirli mektup

İsmini vermek istemeyen 3 polis yetkilisinin Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, Cumartesi günü New York'taki postanede yapılan kontroller sırasında fark edilen zehirli mektubu Beyaz Saraya gönderen kadın Kanada sınırındaki Buffalo Barış Köprüsü'nde yakalandı.

Söz konusu kadının ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi yetkilileri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Yetkililer, kimliği belirlenemeyen kadının federal suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

Bu arada Kanada Kraliyet Atlı Polisi mektubun Kanada'dan gönderildiğini açıkladı.

Cumartesi günü ABD basınında yer alan haberde, geçtiğimiz hafta Başkan Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen ve ölümcül zehirler arasında gösterilen "risin" i içeren bir mektubun ele geçirildiği belirtildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis mektupla ilgili bir soruşturma başlattı ve risin maddesi iki onay testi sonucunda doğrulandı.

Mektup, Beyaz Saray'a ulaşmadan önce Washington'daki bir postanede yapılan kontrol sırasında tespit edildi.

FBI'dan yapılan açıklamada, "Ele geçirilen mektupla ilgili olarak Gizli Servis ve ABD Posta Ofisi'nin katılımıyla ortak bir soruşturma yürütüyoruz. Şu anda kamu güvenliğine yönelik bir tehdit yok." Dedi.

2014 yılında ülkedeki eski Başkan Barack Obama ve diğer yetkililere toz halinde risin gönderen bir kişi 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Toz, duman veya asit şeklinde gönderilebilen risin maddesi mide ve bağırsakta mide bulantısı, kusma ve iç kanamalara, karaciğer, dalak ve böbrek yetmezliğine neden olur ve dolaşım sistemi çökerek ölüme neden olur.

Oldukça etkili bir zehir olan Risin'in panzehiri hâlâ yoktur.