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Dünya Trump’a yönelik “sus payı” davasında tanıklar ifade verdi
Dünya

Trump’a yönelik “sus payı” davasında tanıklar ifade verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-27 06:55:00 -
Trump’a yönelik "sus payı" davasında tanıklar ifade verdi

Donald Trump'ın “sus payı” davasında ifade veren eski dergi yöneticisi David Pecker, 2016 başkanlık seçimlerinde Trump’a çıkar sağlamak için evlilik dışı ilişki iddiasıyla ilgili haberi kasıtlı olarak örtbas ettiğini itiraf etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. National Enquirer adlı derginin eski yöneticisi olan David Pecker bugün de süren sorgusunda, 2016 başkanlık seçimlerinde Trump’a çıkar sağlamak için evlilik dışı ilişki iddiasıyla ilgili haberi kasıtlı olarak örtbas ettiğini itiraf etti. Playboy modeli Karen McDougal'ın 2006 ve 2007 yıllarında Trump'la evlilik dışı ilişki yaşadığını iddia ettiği haberi yayınlamanın National Enquirer için “altın değerinde” olup olmadığını soran savcıya yanıt veren Pecker, McDougal'a ödeme yapmasına rağmen haberi yayınlamamayı tercih ettiğini vurguladı. Haberi yayınlaması halinde bunun Cumhuriyetçi Trump'ın seçimi kazanma şansını azaltacağını düşündüğünü belirten Pecker, savcının “Haberi aday Donald Trump'ın işine yaradığı için mi yayınlamadınız?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi.

“İletişim bilgilerini ben kaydettim”

Duruşmada ayrıca Trump’ın “sağ kolu” olarak nitelenen eski asistanı Rhona Graff da tanık olarak ifade verdi. Davanın odağındaki Stormy Daniels ve Karen McDougal'ın iletişim bilgilerini Trump Organization şirketinin bilgisayar sistemine ekleyenin kendisi olduğunu belirten Graff, Trump'ın hiç bilgisayar kullanmadığını ifade etti. Ayrıca Daniels'ı Trump Tower'da bir kez gördüğünü söyleyen Graff, Trump'ın 2008 ve 2015 yılları arasında sunduğu TV programına atıfla “Trump'ın programda Daniels’in ilginç bir yarışmacı olabileceğini söylediğini hatırlıyorum" dedi. Graff, Daniels’in Trump Tower'ı bu nedenle ziyaret etmiş olabileceğine dikkat çekti. Bir diğer tanık olan Bankacı Gary Farro da, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen’e Stormy Daniels'a 130 bin dolarlık ödeme yapmak için kullanıldığı iddia edilen banka hesabını açma konusunda yardımcı olduğunu doğruladı. Mahkeme, Salı günü yapılacak sonraki duruşmaya Farro’nun ifadesiyle devam edileceğini açıkladı.

Trump mahkeme çıkışında Biden’a çağrı yaptı

Trump ise mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, daha önce kendisiyle yüz yüze tartışma yapmaya hazır olduğunu söyleyen ABD Başkanı Joe Biden’a meydan okudu. "Biden'ı tartışmaya davet ettim. Bu gece de dahil olmak üzere istediği zaman yapabiliriz. Ben hazırım, işte buradayım” diyen Trump, Biden ile tartışmaya “istekli” ve “muktedir” olduğunu da sözlerine ekledi.

4 yıla kadar hapis cezası alabilir

Kamuoyunda “sus payı” davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Trump’ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

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